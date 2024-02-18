مصدر من الزمالك لـ في الجول: جوميز رفض مشاركة موتيابيا مع أوغندا في دورة الألعاب الإفريقية

رفض الجهاز الفني للزمالك انضمام لاعبه ترافيس موتيابا لمنتخب أوغندا بدورة الألعاب الإفريقية.

ترافيس موتيابا النادي : الزمالك الزمالك

وقال مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "الجهاز الفني رفض انضمام موتيابا لمنتخب أوغندا للمشاركة في دورة الألعاب الإفريقية التي ستقام بالشهر المقبل".

وتابع "جوزيه جوميز مدرب الفريق رفض انضمام موتيابا لأوغندا لأنه يرى أنه بحاجة لخدماته بالإضافة لوجود البطولة خارج الأجندة الدولية".

وأضاف "جوميز يرى أن موتيابا لا يزال في مرحلة التأقلم بعد الانضمام للزمالك لذلك من الضروري بقاؤه مع الفريق في الفترة الحالية".

وتقام البطولة خلال الفترة ما بين 8 مارس حتى 23 من نفس الشهر.

وانضم موتيابا للزمالك قادما من كامبالا سيتي خلال شهر يناير الماضي.

صاحب الـ 18 عاما شارك مع فريق مواليد 2005 في مواجهة الأهلي بدوري الجمهورية للشباب.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي غدا الإثنين على ملعب الإسماعيلية.