مصدر من الزمالك لـ في الجول: جوميز رفض مشاركة موتيابيا مع أوغندا في دورة الألعاب الإفريقية

الأحد، 18 فبراير 2024 - 12:38

كتب : أحمد شوقي صلاح

ترافيس موتيابا - الزمالك

رفض الجهاز الفني للزمالك انضمام لاعبه ترافيس موتيابا لمنتخب أوغندا بدورة الألعاب الإفريقية.

وقال مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "الجهاز الفني رفض انضمام موتيابا لمنتخب أوغندا للمشاركة في دورة الألعاب الإفريقية التي ستقام بالشهر المقبل".

وتابع "جوزيه جوميز مدرب الفريق رفض انضمام موتيابا لأوغندا لأنه يرى أنه بحاجة لخدماته بالإضافة لوجود البطولة خارج الأجندة الدولية".

أخبار متعلقة:
شحاتة: لم أحزن من متعب أبدا.. وحقيقة اعتزالي التدريب علام: فيتوريا لم يبد أي تنازلات مادية.. وعلاء نبيل يملك الشهادات اللازمة ليكون المدير الفني للاتحاد كلوب: صلاح كان بإمكانه تسجيل ثلاثية أمام برينتفورد بسيوني: واجهنا صعوبات بانتهاء إعارة 19 لاعبا.. ورفضت انتقال يسري وحيد وشيكا إلى الزمالك

وأضاف "جوميز يرى أن موتيابا لا يزال في مرحلة التأقلم بعد الانضمام للزمالك لذلك من الضروري بقاؤه مع الفريق في الفترة الحالية".

وتقام البطولة خلال الفترة ما بين 8 مارس حتى 23 من نفس الشهر.

وانضم موتيابا للزمالك قادما من كامبالا سيتي خلال شهر يناير الماضي.

صاحب الـ 18 عاما شارك مع فريق مواليد 2005 في مواجهة الأهلي بدوري الجمهورية للشباب.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي غدا الإثنين على ملعب الإسماعيلية.

الزمالك ترافيس موتيابا
نرشح لكم
متعب: رفضت قرار أبوريدة بانضمامي لقائمة كأس العالم 2018.. وسبب عدم العمل مع البدري شحاتة: لم أحزن من متعب أبدا.. وحقيقة اعتزالي التدريب علام: فيتوريا لم يبد أي تنازلات مادية.. وعلاء نبيل يملك الشهادات اللازمة ليكون المدير الفني للاتحاد بسيوني: واجهنا صعوبات بانتهاء إعارة 19 لاعبا.. ورفضت انتقال يسري وحيد وشيكا إلى الزمالك تحديد 20 مارس موعدا لقرعة كرة القدم في أولمبياد باريس مواعيد مباريات الأحد 18 فبراير 2024.. ثلاث مواجهات في الدوري من أجل المنتخب.. رابطة الأندية تعلن إيقاف الدوري مبكرا في مارس ومايو دياب: قرار مضاعفة الجماهير يبدأ من الجولة 13.. وأدرس قرار الترشح لرئاسة اتحاد الكرة
أخر الأخبار
كرة طائرة - تعديل في موعد السوبر المصري للسيدات 3 دقيقة | كرة طائرة
متعب: رفضت قرار أبوريدة بانضمامي لقائمة كأس العالم 2018.. وسبب عدم العمل مع البدري 11 دقيقة | منتخب مصر
مصدر من الزمالك لـ في الجول: جوميز رفض مشاركة موتيابيا مع أوغندا في دورة الألعاب الإفريقية 39 دقيقة | الكرة المصرية
شحاتة: لم أحزن من متعب أبدا.. وحقيقة اعتزالي التدريب ساعة | منتخب مصر
علام: فيتوريا لم يبد أي تنازلات مادية.. وعلاء نبيل يملك الشهادات اللازمة ليكون المدير الفني للاتحاد ساعة | الكرة المصرية
كلوب: صلاح كان بإمكانه تسجيل ثلاثية أمام برينتفورد ساعة | الدوري الإنجليزي
بسيوني: واجهنا صعوبات بانتهاء إعارة 19 لاعبا.. ورفضت انتقال يسري وحيد وشيكا إلى الزمالك ساعة | الدوري المصري
ماك أليستر يسهب في الإشادة بمحمد صلاح ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت دوري اليد - الأهلي (29) (28) الزمالك.. الأبيض ينتصر بالرميات الجزائية 2 علام: حسام حسن رفض الشرط الجزائي.. وهذا سبب اختفاء حازم إمام 3 بسبب صليبي سابق.. مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة ديانج وهل يحتاج جراحة 4 نجم كاب فيردي يختار أفضل لاعب في منتخب مصر.. وفريقان بالدوري يتمنى اللعب لهما