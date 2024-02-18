شحاتة: لم أحزن من متعب أبدا.. وحقيقة اعتزالي التدريب

نفى حسن شحاتة المدير الفني السابق لمنتخب مصر ما يثار بشأن اعتزاله تدريب كرة القدم.

وكشف شحاتة عن موافقته على قيادة أحد المنتخبات حال تقديم عرض رسمي له.

وبسؤاله عن موقف حزن بسببه من عماد متعب قال: "لم أحزن من متعب أبدا، كان لاعبا رائعا ويسعد الجماهير فلماذا أحزن منه؟".

وأضاف شحاتة عبر قناة dmc "بالنسبة لي متعب وحسني عبد ربه كانا أساس في فريقي وكان لهم دورا كبيرا معي من مرحلة الشباب وحتى المنتخب الأول".

وشدد "لكن لم أشعر الثنائي متعب وعبد ربه بذلك حتى لا يشعرون بالغرور".

أما عن اعتزاله التدريب فأجاب "لست مختفيا وإذا حصلت على عروض منتخبات لن أرفض ولكن الأندية التي تتقدم بعروض لي سأتعب معها دون جدوى".

واختتم شحاتة تصريحاته "أتمنى بالطبع التجمع مجددا مع جيل 2006 وأشعر بأنني بحاجة إلى ذلك".

ويعتبر حسن شحاتة آخر مدير فني توج بأمم إفريقيا وكان ذلك لثلاث مرات متتالية من 2006 وحتى 2010.