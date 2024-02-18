علام: فيتوريا لم يبد أي تنازلات مادية.. وعلاء نبيل يملك الشهادات اللازمة ليكون المدير الفني للاتحاد

شدد جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم على أن روي فيتوريا لم يتنازل عن أي شيء في الجانب المادي من تعاقده مع منتخب مصر.

وكان منتخب مصر قد أعلن إقالة روي فيتوريا وتعيين حسام حسن خلفا له بعد الخروج من دور الـ 16 بكأس أمم إفريقيا ضد الكونغو الديموقراطية.

وقال علام عبر قناة MBC مصر: "رئيس اتحاد شمال إفريقيا يحق له حضور الاجتماع التنفيذي للاتحاد الإفريقي وتم انتخابي لمدة 4 سنوات وفي حال لم أستمر كرئيس لاتحاد الكرة المصري سيتم عقد انتخابات جديدة لاتحاد شمال إفريقيا".

وتابع "حسام حسن لم يطلب عدم تعيين مشرف على منتخب مصر وسنكون داعمين له كأعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة من أجل النجاح في مهمته".

وواصل "لم نتحدث حتى الآن حول استمرار حازم إمام كمشرف على المنتخب ولكن لا أعتقد أن هناك أي خلاف سيحدث في الأمر".

وشدد "علاء نبيل حصل على دورات تدريبية وشهادات تؤهله لأن يكون المدير الفني لاتحاد الكرة".

وأكمل "محمد يوسف سيتواجد معنا في الإدارة الفنية للاتحاد لأن خبراته تؤهله لذلك وسيكون مشرفا على منتخبات الناشئين وسيساعد المديرين الفنيين".

وأضاف "منتخبات الناشئيت تم تعيينها بالكامل إلا مواليد 2009 ومحمد يوسف أكبر من تولي تدريبه لذلك سيشرف على جميع منتخبات الناشئين".

وأتم "روي فيتوريا لم يبدي أي تنازلات على الجانب المادي وخلال الفترة المقبلة سنقوم بإنهاء الأمر معه بشكل ودي".

ويتواجد شرط جزائي في عقد روي فيتوريا مع مصر يبلغ 600 ألف يورو.