بسيوني: واجهنا صعوبات بانتهاء إعارة 19 لاعبا.. ورفضت انتقال يسري وحيد وشيكا إلى الزمالك

كشف عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش عن رفض انتقال الثنائي يسري وحيد وعبد الرحمن شيكا إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكان الزمالك قد ضم محمد شحاتة لاعب وسط طلائع الجيش في يناير الماضي.

وقال بسيوني عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "واجهنا صعوبات الموسم الحالي، إذ انتهت إعارة 19 لاعبا وبالتالي القائمة أصبحت 10 لاعبين من خلال مركزين أو ثلاثة".

وتابع "ولكن نجحنا في بناء فريق أغلبه يملك تعاقده طلائع الجيش باستثناء الثنائي يسري وحيد وعبد الرحمن شيكا عن طريق الإعارة".

وأوضح بسيوني "النتائج مهمة جدا ويتم الحكم عليك دون النظر أنك في مرحلة بناء فريق".

وتابع المدير الفني لطلائع الجيش "بذلنا مجهودا كبيرا أدى إلى وصولنا لنهائي كأس الرابطة والتواجد بالمركز الخامس في مسابقة الدوري، وربما هذا لا يراه الجمهور ولكن بدأنا العمل مبكرا في مرحلة الإعداد".

ويلعب طلائع الجيش أمام سيراميكا كليوباترا في نهائي كأس الرابطة الذي لم يتحدد بعد.

وأضاف بسيوني "رحل عن طلائع الجيش كل من محمد شحاتة إلى الزمالك وإعارة الثنائي أحمد سمير ومحمد فتح الله".

وكشف "الزمالك طلب ضم الثنائي يسري وحيد وعبد الرحمن شيكا، ولكن احتياجاتنا كانت الاستمرار مع الفريق لذلك رفضنا العرض، ووافقنا على انتقال محمد شحاتة بعدما حصل على أكثر من عرض للانضمام إلى الزمالك".

واختتم عبد الحميد بسيوني تصريحاته "أقنعت الثنائي يسري وحيد وعبد الرحمن شيكا بالاستمرار، وتحدثت مع يسري كونه يلعب في الدوري الممتاز لأول مرة لأنه معارا من الترسانة وأقنعته ببذل مجهود مضاعف من أجل التألق أكثر وإثبات نفسه".

ويحتل طلائع الجيش المركز الخامس برصيد 18 نقطة من 12 مباراة خاضهم الفريق.