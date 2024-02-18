تحديد 20 مارس موعدا لقرعة كرة القدم في أولمبياد باريس

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم 20 مارس المقبل موعدا لإقامة قرعة كرة القدم في أولمبياد باريس.

وكشف الاتحاد المصري عن تلقيه خطابا رسميا بإجراء قرعة كرة القدم يوم 20 مارس في العاصمة الفرنسية باريس.

وحسم منتخب مصر مقعده في منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس عقب تحقيقه وصافة بطولة أمم إفريقيا.

وتأهل 12 منتخبا حتى الآن بشكل رسمي من 16 فريقا على أن يتم حسم المقاعد المتبقية في أبريل المقبل.

ويتم تقسيم الـ 16 منتخبا على أربع مجموعات، إذ يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى ربع النهائي.

ويكشف لكم FilGoal.com المنتخبات المتأهلة حتى الآن:

الدولة المستضيفة: فرنسا

إفريقيا: مصر - المغرب - مالي

أمريكا الشمالية: أمريكا - هندوراس

أوروبا: إسبانيا - أوكرانيا - إسرائيل

أمريكا الجنوبية: الأرجنتين - باراجواي

أوقيانوسيا: نيوزلاندا

ويتبقى 4 منتخبات لم يتم تحديدها بعد وهم:

آسيا: 3 منتخبات من كأس آسيا في الفترة من 15 أبريل حتى 3 مايو

ملحق إفريقيا - آسيا: بين رابع أمم إفريقيا (غينيا) ورابع أمم آسيا