اسكواش - تأهل فرج ومازن.. نهائي مصري بمنافسات هوستون المفتوحة

الأحد، 18 فبراير 2024 - 10:41

كتب : FilGoal

مازن هشام - اسكواش

حسمت مصر لقب منافسات هوستون المفتوحة لرجال الاسكواش بعد تأهل ثنائي مصري إلى النهائي.

وتأهل علي فرج ومازن هشام ثنائي وادي جلة إلى المباراة النهائية.

وتقام منافسات هوستون المفتوحة بولاية تكساس الأمريكية.

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وتأهل علي فرج بعد التغلب على كريم عبد الجواد بثلاثة أشواط دون مقابل في مباراة استغرقت 27 دقيقة.

بينما حسم مازن هشام بطاقة تأهله إلى النهائي بعد التغلب على محمد الشوربجي لاعب منتخب إنجلترا بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة استغرقت 62 دقيقة.

وكان مصطفى عسل حامل لقب النسخة الماضية والتي حصدها على حساب محمد الشوربجي.

وسبق وحصد مازن هشام لقب البطولة عام 2015 بينما نجح كريم عبد الجواد في الفوز باللقب بنسخة 2017.

وحقق مروان الشوربجي لقب نسخة 2016 بعلم مصر قبل أن يلعب في الوقت الحالي بإنجلترا.

اسكواش علي فرج مازن هشام وادي دجلة
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