لافيينا يعلن ضم حسن كريم شحاتة

أعلن نادي لافيينا تعاقده مع حسن كريم شحاتة لينضم لفريق النخبة بالنادي.

حسن من مواليد 2003 وسيلعب مع فريق الشباب بالنادي.

فريق النخبة يضم لاعبين من مواليد 2003 و2004 بنادي لافيينا.

وسبق لحسن اللعب في الزمالك والبنك الأهلي والجونة وبيراميدز قبل الانضمام للافيينا.

حسن هو نجل كريم حسن الإعلامي ومدير الكرة بالبنك الأهلي وحفيد حسن شحاتة أسطورة الكرة المصرية كلاعب ومدرب.

وكان لافيينا قد تعاقد مع ثلاث لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية وهم حازم مرسي من الإسماعيلي ورضا الويشي من ألو إيجيبت وعلاء أسامة من فاركو.

وتعادل لافيينا أمس السبت مع بتروجت في الجولة الثانية من المرحلة النهائية لدوري المحترفين.

ويحتل لافيينا المركز الخامس برصيد 36 نقطة وبفارق 10 نقاط عن بتروجت المتصدر.