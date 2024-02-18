مواعيد مباريات الأحد 18 فبراير 2024.. ثلاث مواجهات في الدوري

تنطلق منافسات الجولة 13 من مسابقة الدوري المصري بثلاث مواجهات مساء اليوم الأحد الموافق 18 من فبراير 2024.

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الدوري المصري

يستضيف البنك الأهلي فريق زد في تمام الرابعة عصرا على استاد القاهرة ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

وفي نفس التوقيت يلعب إنبي أمام سموحة على استاد بتروسبورت ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

وتختتم مباريات اليوم بمواجهة بين بيراميدز والاتحاد على استاد الدفاع الجوي في تمام السابعة مساء.

الدوري الإنجليزي

يحل برايتون ضيفا على شيفيلد ضمن منافسات الجولة 25 في تمام الرابعة عصرا ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

أما مانشستر يونايتد فيحل ضيفا على لوتون في السادسة والنصف مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

يحل ريال مدريد ضيفا على رايو فايكانو ضمن منافسات الجولة 25 من المسابقة.

ويقام اللقاء في تمام الثالثة عصرا ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

المحترفون

يستضيف ألانيا سبور فريق أضنة ديمرسبور ضمن منافسات الدوري التركي في الثانية عشر والنصف ظهرا، ويلعب أحمد حسن كوكا مع فريق ألانيا سبور.

ويحل طرابزون سبور ضيفا على بنديك سبور في تمام الثالثة عصرا ضمن منافسات الدوري التركي.

ويلعب محمود تريزيجيه ضمن صفوف فريق طرابزون سبور.

بينما يشارك عمر مرموش مع فريق إينتراخت فرانكفورت عندما يحل ضيفا على فرايبورج في الرابعة والنصف عصرا ضمن منافسات الدوري الألماني.

وأخيرا يستضيف اتحاد جدة الذي يلعب ضمن صفوفه أحمد حجازي فريق الرياض في تمام السابعة مساء ضمن منافسات الدوري السعودي.