مدح قديم لا ينسى.. تقرير: سان جيرمان يتجه للتعاقد مع راشفورد لتعويض مبابي

الأحد، 18 فبراير 2024 - 01:09

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد

يتجه نادي باريس سان جيرمان للدخول في مفاوضات مع ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد لتعويض الرحيل المتوقع لكيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.

وحسب التقارير الإخبارية فالمهاجم الفرنسي أخبر ناديه ومالكه ناصر الخليفي برفضه تجديد عقده الذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري ورحيله.

وذكرت صحيفة إكسبرس الإنجليزية أن باريس سان جيرمان يريد تعويض رحيل مبابي بالتعاقد مع المهاجم الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وينتهي تعاقد المهاجم البالغ من العمر 26 عاما في 2028.

وأشاد ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان براشفورد في ديسمبر عام 2022 عندما كان ينتهي راشفورد في صيف 2023.

وقال الخليفي وقتها: "إنه لاعب رائع حقا وسيلاحقه كل ناد بالتأكيد للتعاقد معه".

وأضاف "نحن لا نخفي ذلك، لقد تحدثنا من قبل، وكان هناك اهتمام، لكن اللحظة لم تكن جيدة لكلا الجانبين ربما يحدث في الصيف، لماذا لا؟".

وأغلق مبابي صفحة تلقي أي عروض من ناديه من أجل إقناعه للبقاء والتراجع عن قراره.

وكشف دافيد أورنستين صحفي موقع "ذا أثلتيك" أن مبابي بالفعل أبلغ باريس سان جيرمان قراره بالرحيل في نهاية الموس.

وقال فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية "لا يوجد طريق بالنسبة للمهاجم الفرنسي للتراجع عن قراره".

وأتم رومانو "لا يريد مبابي أن يتلقى أي عروض من نادي العاصمة الفرنسية للبقاء معه".

وأنهى رومانو "التواصل الرسمي بين باريس ومبابي سيحدث خلال الشهور المقبلة بشأن الشروط النهائية لخروجه في نهاية الموسم الجاري".

ويمتد عقد مبابي لصيف 2024 مع خيار التمديد لعام إضافي، وهو ما قرر مبابي عدم تفعيله، لينتقل مجانا إلى ريال مدريد.

تعليق رئيس الرابطة الإسبانية

وكان خافيير تيباس رئيس الرابطة الإسبانية شدد أن ريال مدريد يستطيع التعاقد مع المهاجم الفرنسي.

وشدد تيباس "قلت في الماضي أن إمكانية تعاقد ريال مدريد مع مبابي تصل إلى 50%، لكن الآن النسبة أكبر".

وأضاف "أعتقد أن الفرص أصبحت 55% أو 60%، كل يوم يمر ولا يوقع مبابي عقدا جديدا مع باريس، النسبة ترتفع".

وأكمل "التعاقد مع ألفونسو ديفيز وأكثر؟ لا أعرف قيمة الاتفاق مع مبابي لكن على أي حال ريال مدريد لديه وضع مالي ممتاز".

واختتم "ريال مدريد لم يفعل أي صفقة مجنونة في السنوات الأخيرة".

وانتقل مبابي إلى باريس سان جيرمان من موناكو في عام 2018 مقابل 180 مليون يورو من موناكو.

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