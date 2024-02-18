من أجل المنتخب.. رابطة الأندية تعلن إيقاف الدوري مبكرا في مارس ومايو
الأحد، 18 فبراير 2024 - 00:52
كتب : أحمد الخولي
أعلنت رابطة الأندية مواعيد إيقاف الدوري المصري في التوقف الدولي الخاص بشهر مارس ويونيو.
وكشفت رابطة الأندية أن الدوري المصري سيتم إيقافه بعد آخر مباراة يوم 12 مارس المقبل، أي بداية من يوم 13 من الشهر ذاته.
وذلك قبل عدة أيام من موعد بداية الأجندة الدولية وفقا للاتحاد الدولي لكرة القدم والمخصص لها يوم 18 مارس.
وأيضا سيتم إيقاف الدوري بعد آخر مباراة يوم 27 مايو، أي منذ يوم 28 مايو، وذلك قبل أن يبدأ التوقف الدولي بشكل رسمي يوم 3 يونيو.
كما سيتم الإعلان عن تعديلات جدول الدوري المصري خلال 48 ساعة.
يأتي ذلك بعد الاجتماع الذي عقده مسؤولي رابطة الأندية المصرية مع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر لوضع خطة العمل في الفترة المقبلة.
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