دياب: قرار مضاعفة الجماهير يبدأ من الجولة 13.. وأدرس قرار الترشح لرئاسة اتحاد الكرة

أوضح أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية موعد تنفيذ قرار مضاعفة أعداد الجماهير عقب اعتماد رسميا في الدوري، وما دار في الجلسة مع حسام حسن بشأن مواعيد الدوري المصري، وكذلك رد على إمكانية ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة.

وقال دياب عبر قناة صدى البلد: "أتوجه بالشكر لكل مؤسسات الدولة المصرية بسبب دعمهم للكرة المصرية، وستجري الاجتماعات بدءا من غدا بعد قرار مضاعفة أعداد الجماهير".

وأكمل "بدءا من لقاءات الجولة 13 سيتم اعتماد قرار زيادة الجماهير بـ 20 ألف في كل مباراة".

وتبدأ مباريات الجولة 13 من الدوري اليوم الأحد بـ 3 مواجهات.

وأردف "لن نستطيع تغيير أسعار التذاكر لأن هناك تكاليف ثابتة، كمشجع لناديك فالتذكرة تشمل تأمين المباراة وحضورها والتقنية للحصول عليها وباقي القيمة تذهب للنادي، أنت تدفع قيمة التذكرة للنادي الذي تدعمه وهو ما يجعل الرعاة تتعاقد مع ناديك".

وتطرق للحديث عن جلسة حسام حسن قائلا: "الاجتماعات مثمرة وأشكر الجهاز الفني للمنتخب وكان عنوانها دعم منتخب مصر وتوفير كل السبل لدعم الجهاز الفني الوطني للعمل بشكل مختلف لإسعاد جماهير الكرة المصرية، ولم تكن طلبات بل دراسة لجدول المسابقات".

وأوضح "ما وصلنا له في النهاية بأن حسام حسن لديه رؤية فنية في التوقفين الدوليين المقبلين سواء الدورة الودية في مارس وتصفيات كأس العالم في يونيو، وطلب الحصول فرصة لبدء معسكر المنتخب بشكل مبكر قبل الأيام التوقف الدولي الرسمية للحصول على فترة أطول للتدرب مع اللاعبين لتكون مناسبة".

وأكمل "سنوفر لهم المدة الكافية قبل الأجندة الدولية ووضعنا الخطة بشكل كامل من أحل وضع جدول الدوري حتى الجولة 30 وحتى لا نغير أي شيء".

وشدد "خلال 48 ساعة سنعلن الجدول حتى الأسبوع الـ 30 بالمواعيد الجديدة، منتصف أغسطس سيكون الحد الأقصى لنهاية الموسم الجاري".

وأردف "عندما نعرف موعد أمم إفريقيا 2025 الرسمي سنبدأ نضع خطة الموسم الجديد من الدوري وفقا للتوقفات الدولية المستقبلية".

ولم يكشف كاف بعد عن الموعد النهائي لأمم إفريقيا 2025 بسبب تعارضها مع موعد كأس العالم للأندية بنظامها الجديد.

وأتم عن إمكانية ترشحه لرئاسة انتخابات اتحاد الكرة قائلا: "لا أستطيع القول إنه قرار، دارت أحاديث مع بعض الأشخاص بهذا الشأن وسيكون هناك تواصل مع أعضاء الجمعية العمومية، وقلت إنني سأدرس الأمر، العمل العام شاق ومسؤولية والفكرة ليست في المناصب بل ماذا سأقدم".