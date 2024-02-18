بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر من باريس سان جيرمان بثنائية

الأحد، 18 فبراير 2024 - 00:10

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - باريس سان جيرمان

خسر نانت بنتيجة 2-0 أمام باريس سان جيرمان في الجولة 22 من الدوري الفرنسي بمشاركة مصطفى محمد.

وشارك مصطفى أساسيا فيما تواجد كيليان مبابي على دكة بدلاء متصدر الترتيب.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده لـ 53 نقطة في صدارة الترتيب وبفارق 14 نقطة عن نيس.

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فيما ظل نانت في المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة متكبدا الخسارة الرابعة على التوالي بميدانه.

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وكاد الفريق الباريسي أن يتقدم مبكرا برأسية برادلي باركولا لكن رأسيته تصدى لها ريمي ديشامب حارس الكناري في الدقيقة 10.

وبعد دقيقتين رد بيدرو شيريفيا بتسديدة علت العارضة.

الشوط الأول ظل هادئا حتى نهايته عندما حاول مصطفى محمد استغلال خطأ الدفاع وسدد كرة مباغتة من داخل منطقة الجزاء أبعدها دوناروما بأقدامه وتابعها تينو كاديور بتسديدة في الشباك لكن ماركينيوس تواجد في اللحظة المناسبة وأبعدها لركنية.

ونُفذت الركنية وسجل منها نيكولا بالوا الهدف الأول لنانت لكن ألغي الهدف بداعي التسلل لينتهي الشوط الأول سلبيا.

وفي الثاني وبتسديدة مباغتة سجل لوكاس هيرنانديز الهدف الأول في الدقيقة 61.

وبعدها مباشرة أجرى لويس إنريكي 3 تغييرات هجومية بمشاركةكيليان مبابي وعثمان ديميبيلي وأشرف حكيمي بدلا من ماركو أسينسيو ولي كانج إن وكولو مواني.

وسدد مصطفى محمد كرة يسارية قوية من داخل منطقة الجزاء أبعدها دوناروما في الدقيقة 72، ثم خرج الدولي المصري وعوضه موسيس سيمون.

وفي الدقيقة 77 تحصل الباريسيون على ركلة جزاء نفذها مبابي بكل قوة مضيفا الهدف الثاني لفريقه.

ورفع مبابي رصيد لـ 21 هدفا بفارق 10 أهداف عن أقرب منافسيه في صراع ترتيب الهدافين.

الدقائق الأخيرة لم تشهد أي جديد ليتفوق باريس سان جيرمان ويواصل التربع على عرش الكرة الفرنسية.

باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي مصطفى محمد
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