عقوبات الجولة 12 من الدوري.. إيقاف صلاح محسن وأحمد ريان

أعلنت رابطة الأندية عقوبات الجولة 12 من مباريات الدوري المصري لموسم 2023-2024.

صلاح محسن النادي : المصري المصري

وقررت إدارة المسابقات برابطة الأندية الآتي:

إيقاف أحمد حامد عبده شوشة، لاعب فريق الجونة، مباراة واحدة وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

إيقاف صلاح محسن محمد، لاعب فريق المصري، مباراة واحدة وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

إيقاف عبد الرحمن جمال محمد السيد، لاعب فريق بلدية المحلة، مباراة واحدة وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

إيقاف أحمد ياسر ريان لاعب فريق سيراميكا كليوباترا لمدة مباراتين وذلك بسبب الطرد للعب العنيف.