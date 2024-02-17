خبر في الجول - شكوك حول إمكانية لحاق زياد كمال بلقاء أبو سليم
السبت، 17 فبراير 2024 - 23:54
كتب : إبراهيم رمضان
يواصل زياد كمال لاعب الزمالك الجديد المنضم من إنبي التأهيل بعد تعرضه للإصابة مؤخرا.
وحسبما علم FilGoal.com فإن زياد كمال يعني من إصابته بمزق في العضلة الخلفية وسيغيب عن مواجهة الإسماعيلي.
وحتى الآن تحوم شكوك حول إمكانية لحاقه بلقاء أبو سليم في الكونفدرالية الأسبوع المقبل.
وتعرض زياد للإصابة خلال مباراة ودية شارك بها مع الأبيض ضد ليفيلز الأسبوع الماضي بعدما شارك كبديل.
وكان زياد كمال قد انضم للزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة لمدة موسمين ونصف.
ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي خارج ملعبه في الدوري المصري يوم 19 فبراير الجاري.
ويحتل الزمالك المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 11 نقطة.
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