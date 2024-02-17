تقرير سعودي: غياب حجازي عن مران الاتحاد الجماعي وموقفه من لقاء الرياض

السبت، 17 فبراير 2024 - 23:44

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - اتحاد جدة

غاب أحمد حجازي قائد اتحاد جدة عن تدريب فريقه الأخير استعدادا لمواجهة الرياض في الدوري السعودي.

ويستعد حامل اللقب لمواجهة الرياض غدا الأحد في السادسة مساءً.

وبحسب صحيفة "اليوم" السعودية فإن الأقرب خروج الدولي المصري من قائمة فريقه في مواجهة الرياض بعد غيابه عن المران الجماعي اليوم السبت.

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وشارك حجازي مع النمور في 5 مباريات الموسم الجاري وسجل هدفين.

وشارك حجازي بشكل أساسي مع النمور في الفوز على الطائي بالجولة الأخيرة من الدوري السعودي بنتيجة 3-0.

كما شارك ضد نافباخور الأوزبكي في ذهاب دوري أبطال آسيا يوم الخميس الماضي والتي انتهت بالتعادل السلبي.

ويمتلك الاتحاد 34 نقطة في المركز الرابع وبفارق 19 نقطة عن الهلال صاحب الصدارة.

أحمد حجازي الدوري السعودي الاتحاد
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