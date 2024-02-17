سيراميكا: علاقتنا طيبة مع الأهلي وكان من المستحيل ترك بسام له

كشف معتز البطاوي مدير الكرة في نادي سيراميكا كليوباترا كواليس عدم انتقال محمد بسام حارس مرمى فريقه إلى الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وقال البطاوي عبر قناة أون تايم سبورتس: "العلاقة بين سيراميكا والأهلي ممتازة ولكن الفريق لا يوجد به سوى حارس واحد وهو محمد بسام وكان من الصعب تركه للأهلي دون توفير البديل".

وواصل "كان من المستحيل ترك الحارس الأساسي للفريق للأهلي في ظل هذه الظروف الصعبة للبحث عن حارس آخر".

وأضاف "تفاوضنا مع الأهلي وطلبنا مصطفى شوبير لتعويض رحيل بسام ولكن النادي الأحمر رفض".

وأكمل "ما أقوله إلى عدلي القيعي هو أن تضع نفسك مكان سيراميكا وترى ماذا ستفعل إذا طلبت منك التعاقد مع محمد بسام".

وأتم تصريحاته "التحكيم أضاع منا حوالي 12 نقطة حتى الآن وكان من الممكن أن نكو نفي مركز أفضل بكثير، ويوجد أشياء غريبة تحدث معنا لا نجد لها أي تفسير مناسب ومنها تعيينات الحكام لمباريات الفريق".

وكان الأهلي يرغب في ضم حارس مرمى خلال الانتقالات الشتوية الماضية بعد تعرض محمد الشناوي للإصابة خلال مشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية.

وفي النهاية تعاقد الأهلي مع محمود الزنفلي حارس مرمى الداخلية لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة.