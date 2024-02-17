الكومي: تم تلبية طلبات حسام حسن.. وأحيي أحمد دياب

السبت، 17 فبراير 2024 - 23:34

كتب : FilGoal

إيهاب الكومي - عضو اتحاد الكرة

شدد إيهاب الكومي عضو اتحاد الكرة على ضرورة مساندة حسام حسن في مهمته بتدريب منتخب مصر.

وقال الكومي أون تايم سبورتس 2: "وجهنا دعوة لتكريم روي فيتوريا ولكن لضيق الوقت لم يحدث ذلك بسبب سفره إلى البرتغال".

وأكمل "تم إبرام عقد بين الطرفين على جدولة مستحقات فيتوريا في الفترة المقبلة".

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وعن محمد يوسف أجاب قائلا: "نتفق على قيمته كاسم كبير ونجم من نجوم الكرة المصرية، الموقف كان خارجا عن إرادة الجميع واعتذر له وبالإجماع نريد الاستفادة منه في الفترة المقبلة سواء مع علاء نبيل أو الأجهزة الفنية لمنتخبات مصر، وسيكون له دورا كبيرا في التخطيط للكرة المصرية الفترة المقبلة".

وتعليقا على زيادة أعداد المشجعين لـ 20 ألف في الدوري قال:"أحيي أحمد دياب رئيس الرابطة، يعمل بأفضل طريقة ممكنة وداعم لاتحاد الكرة ولم يتأخر عن الاتحاد والأجهزة الفنية للمنتخبات، ولديه القدرة على النهوض بالدوري المصري من خلال الرابطة وفي المستقبل سيرفع عدد الجماهير حتى نصل للسعة الكاملة وهذا يتطلب التزام الجماهير في الفترة المقبلة".

وواصل "حسام حسن طلب ترحيل بعض المباريات قبل المعسكر المقبل لشهر مارس لمنتخب مصر، عامر حسين وأحمد دياب لبوا طلبات منتخب الجهاز الفني ونحن في ظهر حسام حسن من أجل الصعود لكأس العالم، ولابد أن يلتف الكل حول المنتخب في الفترة المقبلة".

وأتم "كل الدعم لحكامنا في نهائي كأس مصر وهم يستطيعون إدارة كبرى المباريات في العالم".

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