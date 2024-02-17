بيدري: من السهل الدفاع ضدنا.. ولم نلعب بأفضل شكل ممكن ضد سيلتا فيجو

يرى بيدري لاعب برشلونة أن من السهل على خصومهم الدفاع ضد فريقه.

وفاز برشلونة على منافسه سيلتا فيجو بشكل درامي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 25 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال بيدري عقب المباراة للصحفيين: "يجب أن ندور الكرة بطريقة أسرع مما نحن عليها، من السهل على الخصوم الدفاع ضدنا فهم يلعبون 4-4-2 فقط".

وأضاف "يجب أن ننتقد أنفسنا لأننا لم نلعب جيدا في الشوط الثاني ويجب أن نتحسن في هذا الجانب".

وأكمل "أثق كثيرا في الفريق ويمكننا أن نفوز بكل شيء إذا بقينا متحدين".

وأنهى حديثه قائلا: "صحيح أننا لا نلعب بشكل جيد ونواجه العديد من الصعوبات ويعتبر أكثر مما نتوقع، لم نلعب بأفضل شكل ممكن ضد سيلتا لكن حصلنا على الـ3 نقاط، يجب أن نفكر في نابولي الآن".

ومن المقرر أن يواجه الفريق الكتالوني منافسه نابولي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل.

وارتفع رصيد برشلونة ليصل للنقطة 54 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

وتجمد رصيد سيلتا فيجو عند النقطة 20 في المركز الـ17.

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