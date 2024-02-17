رابطة الأندية تعلن زيادة الجمهور إلى 20 ألف مشجع في الدوري

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة زيادة أعداد الجمهور في مباريات الدوري المصري إلى 20 ألف مشجع.

وكشفت الرابطة أن أعداد الجمهور سترتفع إلى 20 ألف مشجع لكل مباراة من الدوري المصري، وكذلك نهائي كأس الرابطة للموسم الحالي. وذلك طبقا للطاقة القصوى لكل استاد.

ووجهت الرابطة الشكر إلى كل مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية لتلبية طلبها بزيادة أعداد الجمهور.

وصرّح دياب لـ FilGoal.com قائلا: "قدمنا طلبا منذ بداية التوقف الدولي الأخير لمضاعفة أعداد الجماهير لـ 20 ألف مشجع في المباراة بالدوري المصري".

وأكمل "ومنذ ذلك الوقت أجرينا اجتماعات أمنية مكثفة وبشكل مستمر للتجهيز لهذا الأمر".

وأتم "نتفائل باتخاذ القرار المناسب في الفترة المقبلة".

وزادت أعداد الجماهير بداية الموسم الجاري لـ 10 آلاف مشجع بواقع 5 آلاف لكل فريق.

وجاءت الزيادة الأخيرة مطلع الموسم الجاري بعدما كان الحضور الجماهيري في الموسم الماضي مقتصرا على 6 آلاف مشجع بواقع 3 آلاف لكل فريق.