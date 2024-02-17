تشافي: يجب أن نتصدر الدوري وفقا للإحصائيات.. وحصلنا على 10 من 12 نقطة بعد إعلان رحيلي

أكد تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة أن فريقه يجب أن يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني وفقا للإحصائيات.

وفاز برشلونة على منافسه سيلتا فيجو بشكل درامي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 25 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال المدير الفني الإسباني عقب المباراة للصحفيين: "وفقا للإحصائيات وبناء على الفرص التي نصنعها يجب أن نكون في صدارة الدوري".

وأضاف "روبرت ليفاندوفسكي يسجل لأنه يلعب بشكل أفضل ولا يخرج كثيرا من منطقة الجزاء لذلك لا يوجد سر، هو في حالة ممتازة".

وأضاف "يجب أن نحسن من تركيزنا في بداية كل شوط، فسيلتا فيجو سجل في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني لأننا لا نركز، عار علينا".

وأكمل "سعيد جدا برد الفعل فبعد إعلان رحيلي حصلنا على 10 نقاط من 12".

وواصل "خروج رونالد أراوخو كان احترازيا فقط لكن هو بخير".

وأنهى حديثه قائلا: "لعبنا بطريقة جيدة وكان مستوانا أفضل من مباراة غرناطة، كنا نتسم بالعدوانية في الثنائيات، كان ينقصنا الدقة في التمريرة الأخيرة".

وارتفع رصيد برشلونة ليصل للنقطة 54 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

وتجمد رصيد سيلتا فيجو عند النقطة 20 في المركز الـ17.

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