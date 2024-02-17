النصر يواصل مطارة صدارة الهلال بالفوز على الفتح.. ورونالدو يسجل

السبت، 17 فبراير 2024 - 22:05

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر - الفيحاء

واصل النصر مطارة الهلال متصدر ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بالفوز على الفتح بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 20 من المسابقة.

ورفع النصر رصيده إلى النقطة 49 في المركز الثاني، خلف الهلال المتصدر برصيد 53 نقطة ولا يزال له مباراة مؤجلة.

بينما توقف رصيد الفتح عند النقطة 29 في المركز السابع.

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تقدم النصر في الدقيقة 17 بهدف سجله كريستيانو رونالدو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد متابعة لعرضية من ناحية اليمين.

ثم تعادل الفتح في الدقيقة 29 بهدف سجله سالم عبد الله النجدي.

ونجح النصر في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 72 بقدم أوتافيو.

ووصل رونالدو إلى المساهمة التهديفية رقم 30 في الموسم الحالي مع النصر، بواقع 21 هدف و9 تمريرات حاسمة.

رونالدو النصر الفتح الدوري السعودي
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