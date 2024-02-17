انتهت الدوري الفرنسي - نانت (0) (2) باريس سان جيرمان.. فوز رفاق مبابي

بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر من باريس سان جيرمان بثنائية

كوناتي: نحن نعلم أين سيذهب مبابي

بيدري: من السهل الدفاع ضدنا.. ولم نلعب بأفضل شكل ممكن ضد سيلتا فيجو

تشافي: يجب أن نتصدر الدوري وفقا للإحصائيات.. وحصلنا على 10 من 12 نقطة بعد إعلان رحيلي

جوارديولا: لا يمكنني تقديم نصائح لـ هالاند من أجل تسجيل الأهداف

بوكيتينيو: هذه الروح التي نريد إظهارها.. وسيتي أرغمنا على الدفاع في الشوط الثاني

إثارة الـ+90.. فوز درامي لـ برشلونة على سيلتا فيجو.. وأسباس يحقق التاريخ

صدارة ليفربول في أمان.. تشيلسي يُجبر مانشستر سيتي على التعادل