انتهت الدوري الفرنسي - نانت (0) (2) باريس سان جيرمان.. فوز رفاق مبابي
السبت، 17 فبراير 2024 - 21:54
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نانت ضد باريس سان جيرمان في الجولة 22 من الدوري الفرنسي.
ويبدأ مصطفى محمد اللقاء أساسيا مع نانت، فيما يتواجد كيليان مبابي على مقاعد البدلاء.
لمتابعة المباراة دقيقة من هنـــــــــــــــــا.
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انتهت
ق 78: مبابي يسجل من علامة الجزاء بكل قوة.
ق 77: ركلة جزاء لباريس سان جيرمان
ق 72: خروج مصطفى محمد ومشاركة موسيس سيمون.
ق 72: تسديدة يسارية من مصطفى محمد يتصدى لها دوناروما.
ق 62: مشاركة كيليان مبابي وعثمان ديميبيلي وأشرف حكيمي بدلا من ماركو أسينسيو ولي كانج إن وكولو مواني
باريس سان جيرمان يفتتح التسجيل في شباك نانت#الدوري_الفرنسي #باريس_سان_جرمان #نانت pic.twitter.com/aPN2OXfipq— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 17, 2024
ق 61: جووول أووول.. لوكاس هيرنانديز يسجل الأول بتسديدة مباغتة غالطت الحارس.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+3: جوووول بالو يسجل لنانت لكن الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل
ق 45+2: مصطفى محمد يستغل خطأ الدفاع ودوناروما يتصدى ببراعة، وماركينيوس يمنع متابعة كاديور ويحولها لركنية.
ق 12: تسديدة من شيريفيا تمر أعلى العارضة.
ق 10: رأسية باركولا يتصدى لها ريمي ديشامب ببراعة.
بداية اللقاء