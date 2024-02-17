إثارة الـ+90.. فوز درامي لـ برشلونة على سيلتا فيجو.. وأسباس يحقق التاريخ

فاز برشلونة على منافسه سيلتا فيجو بشكل درامي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 25 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وسجل روبرت ليفاندوفسكي ثنائية برشلونة، بينما أحرز ياجو أسباس هدف سيلتا فيجو الوحيد.

ودخل أسباس التاريخ بعد تسجيله الهدف، فأحرز الإسباني 11 هدفا وصنع 4 آخرين في 21 مباراة ضد برشلونة في جميع البطولات.

وأصبح أسباس أكثر لاعب يسجل في شباك الفريق الكتالوني في القرن الـ21 بـ11 هدفا.

وبات أول لاعب يسجل 10 أهداف في مارك أندري تير شتيجن حارس مرمى برشلونة.

ويعتبر برشلونة ثاني أكثر فريق يتمكن أسباس من التسجيل في شباكه بـ11 هدفا بالتساوي مع ريال سوسيداد، ويأتي إشبيلية أولا بـ12 هدفا.

وارتفع رصيد برشلونة ليصل للنقطة 54 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

وتجمد رصيد سيلتا فيجو عند النقطة 20 في المركز الـ17.

التشكيل

للمرة الأولى.. فيتور روكي أساسي بتشكيل برشلونة أمام سيلتا فيجو 🔴🔵📋#في_إسبانيا pic.twitter.com/gy8dCGFP4P — FilGoal (@FilGoal) February 17, 2024

شارك فيتور روكي في أول مباراة له بشكل أساسي مع برشلونة.

ولعب أندرياس كريستينسن في مركزه الجديد كلاعب وسط دفاعي.

سدد لامين جمال كرة مقوسة في الدقيقة التاسعة بشكل رائع من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها حارس سيلتا فيجو.

استحواذ سلبي يعقبه هدفا

استحوذ برشلونة على الكرة بشكل سلبي في أوقات كثيرة حتى تمكن من التسجيل في الدقيقة 44 عن طريق ليفاندوفسكي بعد تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء.

شبح برشلونة يأتي

أتى أسباس ليسجل هدفا مبكرا في الشوط الثاني في الدقيقة 47 بعد تسديدة أرضية ارتدت في قدم جول كوندي وسكنت شباك شتيجن.

دراما برشلونة

بداية دراما برشلونة كانت في الدقيقة 92 بعد حصول جمال على ركلة جزاء بعد تدخل قوي من مدافع سيلتا فيجو.

دخل ليفاندوفسكي ليسدد ركلة الجزاء في الدقيقة 95 وتصدى لها الحارس بعد أن سددها البولندي على يسار المرمى.

وقرر حكم اللقاء أن يعيد تسديد ركلة الجزاء بعد تقدم الحارس من خط المرمى.

ولم يغير ليفاندوفسكي طريقة أو زاوية التسديد ولكن هذه المرة نجح في إسكان الكرة في الشباك ويضمن لبرشلونة فوزا هاما.

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