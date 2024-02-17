إثارة الـ+90.. فوز درامي لـ برشلونة على سيلتا فيجو.. وأسباس يحقق التاريخ

السبت، 17 فبراير 2024 - 21:52

كتب : محمد رؤوف

بيدري

فاز برشلونة على منافسه سيلتا فيجو بشكل درامي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 25 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وسجل روبرت ليفاندوفسكي ثنائية برشلونة، بينما أحرز ياجو أسباس هدف سيلتا فيجو الوحيد.

ودخل أسباس التاريخ بعد تسجيله الهدف، فأحرز الإسباني 11 هدفا وصنع 4 آخرين في 21 مباراة ضد برشلونة في جميع البطولات.

أخبار متعلقة:
قائمة بيراميدز - عودة ماييلي وغياب جبر ولاشين ضد الاتحاد في الدوري صدارة ليفربول في أمان.. تشيلسي يُجبر مانشستر سيتي على التعادل التشكيل - مصطفى يقود هجوم نانت.. ومبابي على مقاعد بدلاء باريس سان جيرمان بعد مطالبات الجماهير برحيله.. مويس: ربما هناك مدربون مميزون لكني فزت أكثر

وأصبح أسباس أكثر لاعب يسجل في شباك الفريق الكتالوني في القرن الـ21 بـ11 هدفا.

وبات أول لاعب يسجل 10 أهداف في مارك أندري تير شتيجن حارس مرمى برشلونة.

ويعتبر برشلونة ثاني أكثر فريق يتمكن أسباس من التسجيل في شباكه بـ11 هدفا بالتساوي مع ريال سوسيداد، ويأتي إشبيلية أولا بـ12 هدفا.

وارتفع رصيد برشلونة ليصل للنقطة 54 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

وتجمد رصيد سيلتا فيجو عند النقطة 20 في المركز الـ17.

التشكيل

شارك فيتور روكي في أول مباراة له بشكل أساسي مع برشلونة.

ولعب أندرياس كريستينسن في مركزه الجديد كلاعب وسط دفاعي.

سدد لامين جمال كرة مقوسة في الدقيقة التاسعة بشكل رائع من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها حارس سيلتا فيجو.

استحواذ سلبي يعقبه هدفا

استحوذ برشلونة على الكرة بشكل سلبي في أوقات كثيرة حتى تمكن من التسجيل في الدقيقة 44 عن طريق ليفاندوفسكي بعد تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء.

شبح برشلونة يأتي

أتى أسباس ليسجل هدفا مبكرا في الشوط الثاني في الدقيقة 47 بعد تسديدة أرضية ارتدت في قدم جول كوندي وسكنت شباك شتيجن.

دراما برشلونة

بداية دراما برشلونة كانت في الدقيقة 92 بعد حصول جمال على ركلة جزاء بعد تدخل قوي من مدافع سيلتا فيجو.

دخل ليفاندوفسكي ليسدد ركلة الجزاء في الدقيقة 95 وتصدى لها الحارس بعد أن سددها البولندي على يسار المرمى.

وقرر حكم اللقاء أن يعيد تسديد ركلة الجزاء بعد تقدم الحارس من خط المرمى.

ولم يغير ليفاندوفسكي طريقة أو زاوية التسديد ولكن هذه المرة نجح في إسكان الكرة في الشباك ويضمن لبرشلونة فوزا هاما.

برشلونة الدوري الإسباني لامين جمال روبرت ليفاندوفسكي سيلتا فيجو
نرشح لكم
مباشر الدوري الفرنسي - نانت (0) (0) باريس سان جيرمان.. الحارس يمنع الأول صدارة ليفربول في أمان.. تشيلسي يُجبر مانشستر سيتي على التعادل التشكيل - مصطفى يقود هجوم نانت.. ومبابي على مقاعد بدلاء باريس سان جيرمان بعد مطالبات الجماهير برحيله.. مويس: ربما هناك مدربون مميزون لكني فزت أكثر التعثر الرابع.. يوفنتوس يفقد نقطتين ضد فيرونا ويبتعد أكثر عن الصدارة أرتيتا: آمل أن نتوج بالدوري ولكن.. وكل ما يمكننا فعله هو الفوز توخيل: كين يشعر بالحزن ولا نجده في المباريات.. والفريق محبط انتهت الدوري الإسباني - سيلتا فيجو (1)-(2) برشلونة
أخر الأخبار
النصر يواصل مطارة صدارة الهلال بالفوز على الفتح.. ورونالدو يسجل 19 دقيقة | سعودي في الجول
مباشر الدوري الفرنسي - نانت (0) (0) باريس سان جيرمان.. الحارس يمنع الأول 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
إثارة الـ+90.. فوز درامي لـ برشلونة على سيلتا فيجو.. وأسباس يحقق التاريخ 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
قائمة بيراميدز - عودة ماييلي وغياب جبر ولاشين ضد الاتحاد في الدوري 40 دقيقة | الدوري المصري
صدارة ليفربول في أمان.. تشيلسي يُجبر مانشستر سيتي على التعادل 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التشكيل - مصطفى يقود هجوم نانت.. ومبابي على مقاعد بدلاء باريس سان جيرمان 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد مطالبات الجماهير برحيله.. مويس: ربما هناك مدربون مميزون لكني فزت أكثر ساعة | الكرة الأوروبية
التعثر الرابع.. يوفنتوس يفقد نقطتين ضد فيرونا ويبتعد أكثر عن الصدارة ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت دوري اليد - الأهلي (29) (28) الزمالك.. الأبيض ينتصر بالرميات الجزائية 2 علام: حسام حسن رفض الشرط الجزائي.. وهذا سبب اختفاء حازم إمام 3 بسبب صليبي سابق.. مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة ديانج وهل يحتاج جراحة 4 نجم كاب فيردي يختار أفضل لاعب في منتخب مصر.. وفريقان بالدوري يتمنى اللعب لهما