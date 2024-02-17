التشكيل - مصطفى يقود هجوم نانت.. ومبابي على مقاعد بدلاء باريس سان جيرمان

السبت، 17 فبراير 2024 - 21:30

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - باريس سان جيرمان

يبدأ مصطفى محمد أساسيا في هجوم نانت في الجولة 22 من الدوري الفرنسي، بينما يجلس كيليان مبابي على مقاعد بدلاء باريس سان جيرمان.

ويواصل الكناري الاعتماد على الدولي المصري كأساسي منذ عودته من أمم إفريقيا، حيث سجل في آخر مباراتين منذ عودته.

ويتواجد مبابي رفقة أشرف حكيمي وجونكالو راموس وفابيان رويز على مقاعد بدلاء اللقاء.

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وجاء تشكيل نانت:

حراسة المرمى: ريمي ديشامب

الدفاع: نيكولاس كوزا - جان شارل كاستيليتو - نيكولاس بالو - ناثان زيزي

الوسط: كوكو - موسى سيسوكو - بيدرو شيريفيا

الهجوم: دوجلاس أجوستو - مصطفى محمد - تينو كاديور

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فيما جاء تشكيل باريس سان جيرمان:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما

الدفاع: ماركينيوس - دانيلو بيريرا - لوكاس هيرنانديز

الوسط: وارين زائير إيمري - فيتينا - مانويل أوجارتي - ماركو أسينسيو

الهجوم: لي كانج إن - راندال كولو مواني - برادلي باركولا

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ويتصدر باريس سان جيرمان برصيد 50 نقطة ترتيب الدوري الفرنسي.

فيما يحتل نانت المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة بفارق 3 نقاط عن مراكز الهبوط.

مصطفى محمد نانت باريس سان جيرمان
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