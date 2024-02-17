بعد مطالبات الجماهير برحيله.. مويس: ربما هناك مدربون مميزون لكني فزت أكثر

رد ديفيد مويس المدير الفني لوست هام على مطالبات الجماهير برحيله أثناء مباراة الفريق ضد نوتينجهام فورست.

وخسر وست هام بهدفين دون رد من فورست في الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي، وهذه المباراة الثالثة على التوالي التي يخسر فيها الفريق.

وقال مويس للصحفيين عقب المباراة: "لا يمكنك أبدا إرضاء الجميع، سيكون من الصعب القول إنه كانت هناك أوقات أفضل بكثير في وست هام".

وأضاف "ربما يريدون شيئا مختلفا، لكن عليهم أن يقولوا بصراحة إنها كانت أفضل أوقات للنادي فيما يتعلق بالفوز بدوري المؤتمرات ومراكز الدوري".

وتوج وست هام الموسم الماضي ببطولة دوري المؤتمرات بعد الفوز على فيورنتينا بهدفين مقابل هدف.

وتابع "ربما يكون هناك مدربون يثيرون حماسهم أكثر، لكن الشخص الذي يجلس هنا يفوز أكثر".

وواصل "ردي هو أن أقول إننا نتألم بشدة كفريق ومدرب لأننا لم نحقق نتائج جيدة لمدة خمسة أو ستة أسابيع حتى الآن".

وأنهى حديثه قائلا: "لكن هذا العام فزنا بالفعل على توتنام ومانشستر يونايتد وتشيلسي وأرسنال، ويجب ألا ننسى أنه كانت هناك أوقات جيدة منذ وقت ليس ببعيد".

وانهزم وست هام في 4 مباريات من 8 وتعادل في 4 آخرين ولم يحقق الفوز.

وعقب الخسارة من مانشستر يونايتد في الجولة 23 بنتيجة 3-0، أصبح مويس المدرب الأكثر هزيمة في تاريخ بريميرليج بـ239 مباراة.

ويحتل وست هام المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة.