بعد مطالبات الجماهير برحيله.. مويس: ربما هناك مدربون مميزون لكني فزت أكثر

السبت، 17 فبراير 2024 - 21:18

كتب : FilGoal

ديفيد مويس

رد ديفيد مويس المدير الفني لوست هام على مطالبات الجماهير برحيله أثناء مباراة الفريق ضد نوتينجهام فورست.

وخسر وست هام بهدفين دون رد من فورست في الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي، وهذه المباراة الثالثة على التوالي التي يخسر فيها الفريق.

وقال مويس للصحفيين عقب المباراة: "لا يمكنك أبدا إرضاء الجميع، سيكون من الصعب القول إنه كانت هناك أوقات أفضل بكثير في وست هام".

أخبار متعلقة:
التعثر الرابع.. يوفنتوس يفقد نقطتين ضد فيرونا ويبتعد أكثر عن الصدارة كرة سلة - سيدات سبورتنج ينتصرن على الأهلي في ختام الدور الأول كرة شاطئية.. مصر تفقد فرصتها في التأهل بكأس العالم بفوز الإمارات على أمريكا خبر في الجول - الزمالك يجهز فتوح للحاق بنهائي كأس مصر ضد الأهلي

وأضاف "ربما يريدون شيئا مختلفا، لكن عليهم أن يقولوا بصراحة إنها كانت أفضل أوقات للنادي فيما يتعلق بالفوز بدوري المؤتمرات ومراكز الدوري".

وتوج وست هام الموسم الماضي ببطولة دوري المؤتمرات بعد الفوز على فيورنتينا بهدفين مقابل هدف.

وتابع "ربما يكون هناك مدربون يثيرون حماسهم أكثر، لكن الشخص الذي يجلس هنا يفوز أكثر".

وواصل "ردي هو أن أقول إننا نتألم بشدة كفريق ومدرب لأننا لم نحقق نتائج جيدة لمدة خمسة أو ستة أسابيع حتى الآن".

وأنهى حديثه قائلا: "لكن هذا العام فزنا بالفعل على توتنام ومانشستر يونايتد وتشيلسي وأرسنال، ويجب ألا ننسى أنه كانت هناك أوقات جيدة منذ وقت ليس ببعيد".

وانهزم وست هام في 4 مباريات من 8 وتعادل في 4 آخرين ولم يحقق الفوز.

وعقب الخسارة من مانشستر يونايتد في الجولة 23 بنتيجة 3-0، أصبح مويس المدرب الأكثر هزيمة في تاريخ بريميرليج بـ239 مباراة.

ويحتل وست هام المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة.

وست هام الدوري الإنجليزي ديفيد مويس نوتينجهام فورست
نرشح لكم
مباشر الدوري الفرنسي - نانت (0) (0) باريس سان جيرمان.. الحارس يمنع الأول إثارة الـ+90.. فوز درامي لـ برشلونة على سيلتا فيجو.. وأسباس يحقق التاريخ صدارة ليفربول في أمان.. تشيلسي يُجبر مانشستر سيتي على التعادل التشكيل - مصطفى يقود هجوم نانت.. ومبابي على مقاعد بدلاء باريس سان جيرمان التعثر الرابع.. يوفنتوس يفقد نقطتين ضد فيرونا ويبتعد أكثر عن الصدارة أرتيتا: آمل أن نتوج بالدوري ولكن.. وكل ما يمكننا فعله هو الفوز توخيل: كين يشعر بالحزن ولا نجده في المباريات.. والفريق محبط انتهت الدوري الإسباني - سيلتا فيجو (1)-(2) برشلونة
أخر الأخبار
النصر يواصل مطارة صدارة الهلال بالفوز على الفتح.. ورونالدو يسجل 19 دقيقة | سعودي في الجول
مباشر الدوري الفرنسي - نانت (0) (0) باريس سان جيرمان.. الحارس يمنع الأول 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
إثارة الـ+90.. فوز درامي لـ برشلونة على سيلتا فيجو.. وأسباس يحقق التاريخ 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
قائمة بيراميدز - عودة ماييلي وغياب جبر ولاشين ضد الاتحاد في الدوري 40 دقيقة | الدوري المصري
صدارة ليفربول في أمان.. تشيلسي يُجبر مانشستر سيتي على التعادل 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التشكيل - مصطفى يقود هجوم نانت.. ومبابي على مقاعد بدلاء باريس سان جيرمان 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد مطالبات الجماهير برحيله.. مويس: ربما هناك مدربون مميزون لكني فزت أكثر ساعة | الكرة الأوروبية
التعثر الرابع.. يوفنتوس يفقد نقطتين ضد فيرونا ويبتعد أكثر عن الصدارة ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت دوري اليد - الأهلي (29) (28) الزمالك.. الأبيض ينتصر بالرميات الجزائية 2 علام: حسام حسن رفض الشرط الجزائي.. وهذا سبب اختفاء حازم إمام 3 بسبب صليبي سابق.. مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة ديانج وهل يحتاج جراحة 4 نجم كاب فيردي يختار أفضل لاعب في منتخب مصر.. وفريقان بالدوري يتمنى اللعب لهما