التعثر الرابع.. يوفنتوس يفقد نقطتين ضد فيرونا ويبتعد أكثر عن الصدارة

السبت، 17 فبراير 2024 - 21:17

كتب : FilGoal

كييزا - يوفنتوس - فيرونا

تعثر يوفنتوس وفقد نقطتين جديدتين بالتعادل مع هيلاس فيرونا بنتيجة 2-2 على ملعب أنطونيو بنتيجودي بالجولة 25 من الدوري الإيطالي.

وللمباراة الرابعة على التوالي لا يحقق يوفنتوس الفوز في الدوري الإيطالي حيث تعادل مرتين وخسر مرتين.

وأصبح رصيد يوفنتوس 54 نقطة بفارق 9 نقاط عن إنتر المتصدر ونقطتين عن ميلان الثالث.

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وبات يوفنتوس مهددا بفقدان المركز الثاني حال فاز ميلان على مونزا غدا الأحد.

فيما ظل فيرونا في المركز الثامن عشر برصيد 20 نقطة.

تقدم مايكل فولورنشو لفيرونا بتسديدة صاروخية على الطائر من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 11.

وأعاد فلاهوفيتش التعادل ليوفنتوس في الدقيقة 27 من علامة الجزاء.

الصربي سجل 7 أهداف في آخر 6 مباريات خاضها في 2024.

وسجل نوسلين هدف فيرونا الثاني في الدقيقة 53 بعد سلسلة من التمريرات.

ورد يوفنتوس سريعا بهدف أدريان رابيو بتسديدة على يسار الحارس في الدقيقة 55.

وكاد فيدريكو كييزا أن يسجل هدف الفوز القاتل في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع لكن الحارس منع فرصته ببراعة وحوّلها لركنية.

يوفنتوس الدوري الإيطالي هيلاس فيرونا
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