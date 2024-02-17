كرة سلة - سيدات سبورتنج ينتصرن على الأهلي في ختام الدور الأول
السبت، 17 فبراير 2024 - 20:58
كتب : محمد سمير
حققت سيدات سبورتنج الفوز على الأهلي بنتيجة 82-74 في قمة الجولة السابعة من من المرحلة الترتيبية لدوري سوبر السيدات لـ كرة السلة.
وانتهى الربع الأول بتقدم الأهلي بنتيجة 30-22.
وقلبت سيدات سبورتنج النتيجة في الربعين الثاني والثالث بنتيجتي 48-45 و64-60 وحققن الفوز في النهاية.
وتصدرت سيدات سبورتنج ترتيب المرحلة بالفوز برصيد 14 نقطة.
بينما حلت سيدات الأهلي في المركز الثاني برصيد 13 نقطة، بعدما تقاسما الصدارة.
وسيخوض كلا الفريقين مباريات الدور الثاني من المرحلة الترتيبية، حيث ستجمعهما مواجهة أخرى.
وعقب انتهاء المرحلة الترتيبية يلعب صاحب المركز الأول أمام الثامن ثم الثاني ضد السابع بتلك الطريقة.
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