كرة شاطئية.. مصر تفقد فرصتها في التأهل بكأس العالم بفوز الإمارات على أمريكا

السبت، 17 فبراير 2024 - 20:41

كتب : FilGoal

منتخب مصر للكرة الشاطئية قبل لقاء الإمارات

فاز منتخب الإمارات على الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 3-2 في كأس العالم للكرة الشاطئية.

وبعد هذا الفوز فقد منتخب مصر فرصة التأهل من دور المجموعات لكأس العالم للكرة الشاطئية في الإمارات.

وخسر منتخب مصر أول مباراتين له في دور المجموعات أمام الإمارات 2-1، وأمام إيطاليا 6-2.

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ويلعب منتخب مصر مباراته الأخيرة بالمجموعات ضد الولايات المتحدة الأمريكية.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة إلى ربع نهائي البطولة المكونة من 16 فريقا.

ويشارك منتخب مصر لأول مرة في تاريخه في كأس العالم للكرة الشاطئية.

منتخب مصر كرة شاطئية
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