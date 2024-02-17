أرتيتا: آمل أن نتوج بالدوري ولكن.. وكل ما يمكننا فعله هو الفوز

يأمل ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال بأن يتوج فريقه ببطولة الدوري الإنجليزي الموسم الحالي.

وسحق أرسنال مستضيفه بيرنلي بنتيجة 5-0 في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي في مباراة أقيمت على ملعب تيرف مور.

وقال المدير الفني الإسباني عقب المباراة للصحفيين: "نحن سعداء بالتواجد في المركز الثاني خلف ليفربول بفارق نقطتين لأن من الصعب فعل ذلك، كان بيرنلي تنافسيا للغاية في المباريات الكبيرة التي لعبها".

وأضاف "نجحنا في اختراق بيرنلي في وقت مبكر من المباراة وجعلنا الأمر يبدو أكثر راحة بعض الشيء، لكنهم فريق يجتهد كثيرا".

وأكمل "نريد المزيد وهذا ينطبق على المستوى الفردي والجماعي وهذا هو الهدف الذي نسعى لتحقيقه حتى إذا كانت النتيجة 3-0 أو 4-0".

وشدد "نخلق المنافسة داخل الفريق، من دواعي سروري العمل معهم وبالطريقة التي يتدربون بها كل يوم وتطبيق ما تدربوا عليه ودائما يريدون التحسن".

وتابع " في الوقت الحالي كل ما يمكننا فعله هو الفوز بمبارياتنا، وبعد فوزين كبيرين خارج أرضنا، لدينا مباراة صعبة في دوري أبطال أوروبا ضد بورتو".

وأنهى حديثه قائلا: "آمل أن نتمكن من تحقيق لقب الدوري لأننا ننافس بالفعل، لكن الأمر يتعلق بالثبات ورؤية معايير الفرق الأخرى، نريد ذلك وهذا أمر مؤكد".

ورفع أرسنال رصيده لـ 55 نقطة ارتقى بها للمركز الثاني من 25 مباراة، وبفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر.

فيما ظل بيرنلي في المركز التاسع عشر برصيد 13 نقطة ومتلقيا الهزيمة 18 له هذا الموسم.

ويظل أرسنال بدون خسارة في 2024 في الدوري الإنجليزي، وسجلوا 21 هدفا في آخر 5 مباريات.