توخيل: كين يشعر بالحزن ولا نجده في المباريات.. والفريق محبط

أقر توماس توخيل المدير الفني لبايرن ميونيخ أن لاعبه هاري كين يشعر بالحزن.

ويستعد بايرن ميونيخ لمواجهة منافسه بوخوم الأحد المقبل في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 22 ضمن منافسات الدوري الألماني.

وقال توخيل خلال المؤتمر الصحفي: "كين ليس سعيدا بسبب عدم وصول الفرص له في المباريات وكذلك نحن نشعر بالحزن".

وأضاف "الطريقة التي يسجل بها كين في التدريبات من الطراز الرفيع ولا تصدق، لكن نادرا ما نجده في المباريات، ولذلك نحن نعمل على هذا الأمر".

وتابع "كين يتصرف دائما كقائد، كل شيء على ما يرام معه".

وواصل "الفريق يشعر بالإحباط بالطبع في الوقت الحالي، لكنني متأكد من أنه سيكون لدينا كل الفرص والطاقة ضد بوخوم لبدء التحول".

وأكمل "الاستسلام ليس خيارا بالنسبة لنا وهذا لن يحدث، لا في سباق لقب الدوري ولا في دوري أبطال أوروبا".

وشدد "لن أقول أبدا للاعبين كلمات مثل أنتم غير جيدين، أعتقد أن ذلك سيكون سخيفا، ما الفائدة من قول ذلك؟".

وأنهى حديثه قائلا: "إذا قال مدرب جملة مثل هذه لن يعود مع فريقه في الحافلة، لن أفعل ذلك أبدا، نحن معا بالتأكيد".

ويحتل بايرن ميونيخ المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 50 نقطة.

ويبتعد الفريق البافاري عن باير ليفركوزن المتصدر بفارق 8 نقاط لكن ليفركوزن لعب مباراة الجولة بالفعل.

ويأتي بوخوم في المركز الـ15 برصيد 22 نقطة.