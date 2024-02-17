أعلن اتحاد الكرة المصري تعيين جمال علام رئيسا لاتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم.

وفاز أيضا علام بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وبحسب موقع الاتحاد الجزائري تحصَل الجزائري وليد صادي والليبي عبدالحكيم الشلماني على مقعد نائب الرئيس.

ويتولى علام مهامه للمدة بين 2024 وحتى 2027.

🔴📸 جمال علام يفوز برئاسة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم فاز جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة اتحاد شمال أفريقيا، وعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في الانتخابات التي جرت على هامش الجمعية العمومية لاتحاد شمال أفريقيا بالأراضي التونسية.… pic.twitter.com/NRMiONjcjd — EFA.eg (@EFA) February 17, 2024

وجاء ذلك في الانتخابات التي جرت على هامش الجمعية العمومية لاتحاد شمال إفريقيا بالأراضي التونسية.

وأجريت انتخابات مقعد رئاسة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم بحضور سارة موكاني ممثل كاف وجنان قورة مدير إدارة المناطق بالاتحاد الإفريقي كمراقبين.

استقر اتحاد الكرة برئاسة جمال علام على مشاركة منتخب مصر الأولمبي بقيادة روجيرو ميكالى فى دورة غرب آسيا الدولية الودية المقرر إقامتها فى السعودية من 18 إلى 26 مارس المقبل فى إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

وتضم البطولة 8 منتخبات وهي مصر والسعودية والعراق والأردن والإمارات وتايلاند وأستراليا وكوريا الجنوبية.

ومن المقرر أن يغادر منتخب مصر الأولمبي إلى السعودية يوم 16 مارس المقبل للمشاركة في البطولة.

وكان منتخب مصر الأولمبي تأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

وحصل منتخب مصر على المركز الثاني في بطولة كأس الأمم الإفريقية في المغرب تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد باريس.