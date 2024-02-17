انتهت الدوري الإسباني - سيلتا فيجو (1)-(2) برشلونة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو في الجولة 25 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة، بينما يأتي سيلتا فيجو في المركز الـ17 برصيد 20 نقطة ويعتبر أخر مراكز البقاء في الدوري.

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انتهت

ق 97: جووووووول قاااتل ليفاندوفسكي يسجل من ركلة الجزاء.

إعادة ركلة الجزاء مرة أخرى لتقدم الحارس من الخط.

ق 95: ليفاندوفسكي يهدر ركلة جزاء.

ق 92: ركلة جزاء لبرشلونة بعد تدخل على لامين جمال.

ق 70: برشلونة يواصل استحواذه للكرة دون صنع خطورة.

ق 47: جوووول إياجو أسباس بعد تسديدة أرضية ارتدت في قدم جول كوندي وسكنت الشباك.

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق 44: جوووووول روبرت ليفاندوفسكي بعد تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء.

ق 40: استحواذ سلبي لبرشلونة حتى الآن بدون خطوة لعى مرمى سيلتا فيجو.

ق 9: لامين جمال يسدد كرة مقوسة رائعة من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها حارس سيلتا فيجو.

بداية المباراة