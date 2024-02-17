الدوري الإنجليزي - خسارة توتنام.. وتخطي أستون فيلا وتعادل قاتل لـ نيوكاسل

تغير ترتيب فرق وخسارة بشكل مفاجئ وخطف تعادل في الوقت القاتل في ملخص مباريات الجولة 25 ليوم 17 فبراير من الدوري الإنجليزي.

وأشعلت المنافسة أكثر على المركز الرابع المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

توتنام × ولفرهامبتون

خسر توتنام من منافسه ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف.

ويواصل ولفرهامبتون هوايته في هزيمة الكبار بعد الفوز على تشيلسي 4-2 في الجولة قبل الماضية.

وتقدم جواو جوميز لولفرهامبتون في الدقيقة 42 من صناعة بابلو سارابيا.

وتعادل ديان كولوسيفسكي لصالح توتنام من مهارة فردية في الدقيقة 46.

وعاد جوميز مرة أخرى لتسجيل هدف الفوز في الدقيقة 63 من صناعة بيدرو نيتو.

بهذه الخسارة تجمد رصيد توتنام عند النقطة 47 في المركز الخامس، وتخطاه أستون فيلا بفارق نقطتين في المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وارتفع رصيد ولفرهامبتون ليصل للنقطة 35 في المركز العاشر.

فولام × أستون فيلا

حقق أستون فيلا فوزا هاما على غريمه فولام بهدفين مقابل هدف.

وسجل أولي واتكينز لأستون فيلا في الدقيقة 23.

وضاعف اللاعب ذاته النتيجة في الدقيقة 56 من صناعة يوري تييليمانس.

وقلص رودريجو مونيز لفولام من صناعة أنتوني روبينسون في الدقيقة 63.

وارتفع رصيد أستون فيلا للنقطة 49 في المركز الرابع ويتخطى توتنام وتشتعل المنافسة على المركز الأخير المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتوقف رصيد فولام عندد النقطة 29 في المركز الـ12.

نيوكاسل × بورنموث

خطف نيوكاسل تعادلا قاتلا من منافسه بورنموث لتنتهي المباراة 2-2.

وأحرز دومينيك سولانكي لبورنموث في الدقيقة 51.

وعادل أنتوني جوردون لنيوكاسل في الدقيقة 58 من ركلة جزاء.

وعاد أنتوني سيمينيو لتسجيل الهدف الثاني لبورنموث في الدقيقة 69.

أنطوان سيمينيو يضيف الهدف الثاني لبورنموث في شباك نيوكاسل#الدوري_الإنجليزي_الممتاز pic.twitter.com/BnZYJ7WUP0 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 17, 2024

وتعادل مات ريتشي في الدقيقة 92 لنيوكاسل.

ووصل نيوكاسل للنقطة 37 في المركز السابع، وارتقى بورنموث للنقطة 28 في المركز الـ13.

نوتينجهام فورست × وست هام

يواصل وست هام الخسارة للمباراة الثالثة على التوالي والآن ضد فورست بنتيجة 2-0.

وسجل تايو أونيي الهدف الأول في الدقيقة الخامسة من الوقت البدل من الضائع من الشوط الأول من صناعة نيكولاس دومينجيز.

وطرد كالفن فيليبس الوافد الجديد لوست هام في الدقيقة 71 بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية.

وضاعف كالوم هودسون أودوي النتيجة في الدقيقة الرابعة من الوقت البدل من الضائع في الشوط الثاني من صناعة أنتوني إلانجا.

وارتقى فورست للنقطة 24 في المركز الـ15، بينما واصل وست هام التوقف عند النقطة 36 في المركز الثامن.