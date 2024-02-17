"مستقبل كرة القدم المصرية يمكن أن يكون واعدا".. رسالة من روي فيتوريا

السبت، 17 فبراير 2024 - 19:18

كتب : إسلام أحمد

مؤتمر روي فيتوريا

وجه روي فيتوريا المدير الفني السابق لـ منتخب مصر رسالة بعد قرار إقالته من تدريب الفراعنة.

وأقيل البرتغالي من منصبه عقب توديع أمم إفريقيا 2023 بركلات الترجيح ضد الكونغو الديمقراطية، وحل خلفا له حسام حسن في منصب المدير الفني للمنتخب.

وإليكم رسالة البرتغالي والتي نشرها عبر حسابه على "إنستجرام":

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"بقرار من اتحاد الكرة المصري، وصل مشواري مع منتخب مصر للنهاية.

في الأيام الأخيرة منذ إعلان القرار الرسمي، وبعد فترة من التفكير، أستطيع قول أنني رحلت بعد 19 شهرا و18 مباراة وهزيمة واحدة ومع ترشيح لجائزة أفضل مدرب في العالم.

ماذا تعني هذه الأرقام؟ هذا يعني أننا كرسنا أنفسنا لبناء أساس متين لحاضر ومستقبل الكرة المصرية، وواجهنا عدة تحديات بإصرار وتركيز من أجل التميز.

وقعت عقدا لمدة 4 سنوات، وكما كان معروف علنا كان الهدف وضع الأساس وتجديد الفريق من أجل كأس العالم في 2026، ونحن في بداية 2024.

جئت في وقت ملئ بالتحديات مع هدف تغيير موقف المنتخب الغائب عن كأس العالم وفي المركز الأخير بتصفيات أمم إفريقيا، تأهلنا ونتائجنا كانت شهادة على قدرتنا على تخطي التحديات والجودة في تطوير العمل.

من الواضح، لم نكن راضين على الإقصاء بركلات الترجيح في أمم إفريقيا الأخيرة، ولكننا نعرف الصعاب التي واجهناها، والتي ربما سأتحدث عنها لاحقا.

شكرا لجهازي الفني وطاقمي وخاصة اللاعبين الذين كان التزامهم وشغفهم عاملا رئيسيا، وللجماهير والمشجعين في مصر، شكرا على دعمكم المستمر.

أثرتني هذه التجربة على المستوى المهني والشخصي، وجعلتني مقتنعا، كما قلت دائما، بأن مستقبل كرة القدم المصرية يمكن أن يكون واعدا، إذا رغب الجميع في ذلك.

شكرا مصر على هذه الرحلة التي لا تُنسى".

وتم الاتفاق مع البرتغالي على تقسيط قيمة الشرط الجزائي على دفعات والذي يقدر براتب 3 أشهر بقيمة إجمالية 600 ألف دولار.

ورحل المدير الفني البرتغالي من تدريب منتخب مصر رفقة جهازه المعاون بالكامل والذي ضم كل من: أرنالدو تيكشيرا وأيمن عبد العزيز وسيرخيو بوتيليو ولويس ستيفس ووالتر دياز.

ولم يحقق منتخب مصر الفوز في أي مباراة في كأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة في كوت ديفوار مكتفيا بـ 4 تعادلات متتالية.

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لبرتغالي البالغ 53 عاما تولى المهمة بدءا من يوليو 2022 خلفا لإيهاب جلال بعقد يمتد حتى 2026.

وخلال مشوار فيتوريا مع منتخب مصر لم يخسر سوى مباراة واحدة جاءت ضد تونس وديا.

وفي 18 مباراة فاز في 12 وتعادل في 5 وخسر 1.

وكان فيتوريا ثاني مدرب برتغالي يتولى تدريب منتخب مصر بعد مواطنه كارلوس كيروش.

وتتواصل لعنة المدير الفني لـ منتخب مصر فمنذ رحيل حسن شحاتة والذي استمر 6 سنوات متتالية كانت أقصى مدة لمدير فني على رأس منتخب مصر فنيا 3 سنوات وكانت من نصيب هيكتور كوبر.

ومنذ رحيل الأرجنتيني لم تُدم مسيرة أي مدرب لأكثر من عامين، بدءا من المكسيكي خافيير أجحيري ثم حسام البدري وكارلوس كيروش وإيهاب جلال وأخيرا روي فيتوريا.

روي فيتوريا منتخب مصر أمم إفريقيا
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