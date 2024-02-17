فوز تاريخي لـ ليفركوزن على هايدنهايم ويواصل الضغط على بايرن ميونيخ

السبت، 17 فبراير 2024 - 18:49

كتب : FilGoal

تشابي ألونسو

فاز باير ليفركوزن على منافسه هايدنهايم بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 22 ضمن منافسات الدوري الألماني.

وسجل جيريمي فريمبونج وأمين عدلي ثنائية ليفركوزن، بينما أحرز تيم كلينديينست لهايدنهايم.

وللمباراة الثانية على التوالي يتمكن فريمبونج من تسجيل هدف، بعد تسجيله الهدف الثالث في الانتصار على بايرن ميونيخ 3-0 في الجولة الماضية.

أخبار متعلقة:
التشكيل – هالاند أساسي مع مانشستر سيتي.. وستيرلينج في هجوم تشيلسي ديلي ميل: نوتينجهام فورست يعين مارك كلاتنبرج كمستشار تحكيمي للفريق التشكيل – روكي أساسي لأول مرة مع برشلونة ضد سيلتا فيجو نابولي يواصل الابتعاد عن مراكز دوري الأبطال بتعادل مع جنوى

وعادل ليفركوزن رقما قياسيا لبايرن ميونيخ بتحقيق سلسلة من عدم الخسارة تمدت إلى 32 مباراة في جميع البطولات، ويخص هذا الرقم الفرق الألمانية.

وفي حال عدم خسارة ليفركوزن في المباراة المقبلة ضد ماينز سيكسر رقم بايرن ميونيخ القياسي.

وحقق ليفركوزن تحت قيادة تشابي ألونسو الفوز في 28 مباراة وتعادل 4 مرات وسجل 95 هدفا واستقبلت شباكه 23 هدفا.

بهذا الفوز ارتفع رصيد باير ليفركوزن ليصل للنقطة 58 في جدول ترتيب الدوري الألماني.

ويبتعد عن بايرن ميونيخ الوصيف بفارق 8 نقاط، لكن سيلعب الفريق البافاري ضد منافسه بوخوم الأحد المقبل في نفس الجولة.

وتجمد رصيد هايدنهايم عند النقطة 27 في المركز العاشر.

باير ليفركوزن بايرن ميونيخ الدوري الألماني فريمبونج تشابي ألونسو
نرشح لكم
أرتيتا: آمل أن نتوج بالدوري ولكن.. وكل ما يمكننا فعله هو الفوز توخيل: كين يشعر بالحزن ولا نجده في المباريات.. والفريق محبط استراحة الدوري الإسباني - سيلتا فيجو (0)-(1) برشلونة.. نهاية الشوط الأول استراحة الدوري الإنجليزي – سيتي (0)-(1) تشيلسي.. نهاية الشوط الأول الدوري الإنجليزي - خسارة توتنام.. وتخطي أستون فيلا وتعادل قاتل لـ نيوكاسل أرسنال يواصل سجل الانتصارات في 2024 ويسحق بيرنلي بخماسية التشكيل – هالاند أساسي مع مانشستر سيتي.. وستيرلينج في هجوم تشيلسي التشكيل – روكي أساسي لأول مرة مع برشلونة ضد سيلتا فيجو
أخر الأخبار
أرتيتا: آمل أن نتوج بالدوري ولكن.. وكل ما يمكننا فعله هو الفوز 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
توخيل: كين يشعر بالحزن ولا نجده في المباريات.. والفريق محبط 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
سباحة - فريدة عثمان تحصد برونزية في بطولة العالم بقطر 41 دقيقة | رياضات أخرى
جمال علام رئيسا لاتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم 48 دقيقة | الكرة المصرية
استراحة الدوري الإسباني - سيلتا فيجو (0)-(1) برشلونة.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة الأوروبية
استراحة الدوري الإنجليزي – سيتي (0)-(1) تشيلسي.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي - خسارة توتنام.. وتخطي أستون فيلا وتعادل قاتل لـ نيوكاسل ساعة | الكرة الأوروبية
"مستقبل كرة القدم المصرية يمكن أن يكون واعدا".. رسالة من روي فيتوريا ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت دوري اليد - الأهلي (29) (28) الزمالك.. الأبيض ينتصر بالرميات الجزائية 2 علام: حسام حسن رفض الشرط الجزائي.. وهذا سبب اختفاء حازم إمام 3 بسبب صليبي سابق.. مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة ديانج وهل يحتاج جراحة 4 نجم كاب فيردي يختار أفضل لاعب في منتخب مصر.. وفريقان بالدوري يتمنى اللعب لهما