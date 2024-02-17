فوز تاريخي لـ ليفركوزن على هايدنهايم ويواصل الضغط على بايرن ميونيخ

فاز باير ليفركوزن على منافسه هايدنهايم بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 22 ضمن منافسات الدوري الألماني.

وسجل جيريمي فريمبونج وأمين عدلي ثنائية ليفركوزن، بينما أحرز تيم كلينديينست لهايدنهايم.

وللمباراة الثانية على التوالي يتمكن فريمبونج من تسجيل هدف، بعد تسجيله الهدف الثالث في الانتصار على بايرن ميونيخ 3-0 في الجولة الماضية.

وعادل ليفركوزن رقما قياسيا لبايرن ميونيخ بتحقيق سلسلة من عدم الخسارة تمدت إلى 32 مباراة في جميع البطولات، ويخص هذا الرقم الفرق الألمانية.

وفي حال عدم خسارة ليفركوزن في المباراة المقبلة ضد ماينز سيكسر رقم بايرن ميونيخ القياسي.

وحقق ليفركوزن تحت قيادة تشابي ألونسو الفوز في 28 مباراة وتعادل 4 مرات وسجل 95 هدفا واستقبلت شباكه 23 هدفا.

بهذا الفوز ارتفع رصيد باير ليفركوزن ليصل للنقطة 58 في جدول ترتيب الدوري الألماني.

ويبتعد عن بايرن ميونيخ الوصيف بفارق 8 نقاط، لكن سيلعب الفريق البافاري ضد منافسه بوخوم الأحد المقبل في نفس الجولة.

وتجمد رصيد هايدنهايم عند النقطة 27 في المركز العاشر.

video:1