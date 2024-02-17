التشكيل – روكي أساسي لأول مرة مع برشلونة ضد سيلتا فيجو

السبت، 17 فبراير 2024 - 18:20

كتب : FilGoal

فيتور روكي - برشلونة

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة تشكيل فريقه ضد منافسه سيلتا فيجو في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 25 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويشارك فيتور روكي الوافد الجديد للفريق في فترة الانتقالات الشتوية الماضية بشكل أساسي في التشكيل لأول مرة.

ويواصل أندرياس كريستينسن المشاركة في مركزه الجديد خط الوسط.

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وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندري تين شتيجن

خط الدفاع: جواو كانسيلو – رونالد أراوخو – باو كوبارسي – جول كوندي

خط الوسط: بيدري – أندرياس كريستينسن – فرينكي دي يونج

خط الهجوم: لامين جمال – روبرت ليفاندوفسكي – فيتور روكي

ويحتل برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة.

بينما يأتي سيلتا فيجو في المركز الـ17 برصيد 20 نقطة ويعتبر أخر مراكز البقاء في الدوري.

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