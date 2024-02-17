التشكيل – روكي أساسي لأول مرة مع برشلونة ضد سيلتا فيجو
السبت، 17 فبراير 2024 - 18:20
كتب : FilGoal
أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة تشكيل فريقه ضد منافسه سيلتا فيجو في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 25 ضمن منافسات الدوري الإسباني.
فيتور روكي
النادي : برشلونة
ويشارك فيتور روكي الوافد الجديد للفريق في فترة الانتقالات الشتوية الماضية بشكل أساسي في التشكيل لأول مرة.
ويواصل أندرياس كريستينسن المشاركة في مركزه الجديد خط الوسط.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: مارك أندري تين شتيجن
خط الدفاع: جواو كانسيلو – رونالد أراوخو – باو كوبارسي – جول كوندي
خط الوسط: بيدري – أندرياس كريستينسن – فرينكي دي يونج
خط الهجوم: لامين جمال – روبرت ليفاندوفسكي – فيتور روكي
ويحتل برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة.
بينما يأتي سيلتا فيجو في المركز الـ17 برصيد 20 نقطة ويعتبر أخر مراكز البقاء في الدوري.