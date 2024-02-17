نابولي يواصل الابتعاد عن مراكز دوري الأبطال بتعادل مع جنوى

يواصل نابولي الاتبعاد أكثر عن المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد التعادل ضد جنوى بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 25 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وأقيمت المباراة على على ملعب دييجو أرماندو مارادونا معقل فريق الجنوب.

وسجل سيريل نجونجي لنابولي، بينما أحرز مورتن فريندروب لجنوى.

وتقدم فريندروب في البداية في الدقيقة 47 بعد تسديدة قوية بعد ارتداد الكرة له.

وتعادل نجونجي في الدقيقة الأولى من الوقت البدل من الضائع بعد تمريرة بالرأس من جيوفاني دي لورينزو تجاه نجونجي ثم سدد الكرة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ولا يستقر نابولي في النتائج ففي أخر 4 مباريات تعادل مرتين وفاز وخسر مرة واحدة ويواصل إهدار النقاط.

بهذا التعادل ارتفع رصيد نابولي للنقطة 36 ويبتعد بفارق 6 نقاط عن أتالانتا المحتل للمرتبة الرابعة والذي لديه مباراة أقل.

ويأتي جنوى في المركز الـ11 برصيد 30 نقطة تحت قيادة ألبيرتو جيلاردينو بطل العالم في 2006.

video:1