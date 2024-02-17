نابولي يواصل الابتعاد عن مراكز دوري الأبطال بتعادل مع جنوى

السبت، 17 فبراير 2024 - 18:11

كتب : FilGoal

نابولي

يواصل نابولي الاتبعاد أكثر عن المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد التعادل ضد جنوى بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 25 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وأقيمت المباراة على على ملعب دييجو أرماندو مارادونا معقل فريق الجنوب.

وسجل سيريل نجونجي لنابولي، بينما أحرز مورتن فريندروب لجنوى.

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وتقدم فريندروب في البداية في الدقيقة 47 بعد تسديدة قوية بعد ارتداد الكرة له.

وتعادل نجونجي في الدقيقة الأولى من الوقت البدل من الضائع بعد تمريرة بالرأس من جيوفاني دي لورينزو تجاه نجونجي ثم سدد الكرة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ولا يستقر نابولي في النتائج ففي أخر 4 مباريات تعادل مرتين وفاز وخسر مرة واحدة ويواصل إهدار النقاط.

بهذا التعادل ارتفع رصيد نابولي للنقطة 36 ويبتعد بفارق 6 نقاط عن أتالانتا المحتل للمرتبة الرابعة والذي لديه مباراة أقل.

ويأتي جنوى في المركز الـ11 برصيد 30 نقطة تحت قيادة ألبيرتو جيلاردينو بطل العالم في 2006.

الدوري الإيطالي نابولي جنوى نجونجي
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