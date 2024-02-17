دقة تمرير عالية وفوز بالثنائيات.. عمر فايد يخسر مع نوفي بازار من ريد ستار في الدوري الصربي

شارك عمر فايد في خسارة فريقه نوفي بازار ضد ريد ستار بنتيجة 3-0 في الجولة 21 من الدوري الصربي.

وشارك فايد للمباراة الثامنة على التوالي بقميص الفريق بين الدوري وكأس صربيا بشكل أساسي وفي المباريات كاملة.

وتقدم حامل اللقب في آخر 6 مواسم بالهدف الأول عن طريق الدولي المخضرم ألكسندر دراجوفيتش في الدقيقة 9 برأسية.

وسجل الجابوني جولور كانجا الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 40.

وفي الدقيقة 81 سجل السنغالي شريف ندياي الهدف الثالث.

الفوز رفع رصيد ريد ستار لـ 52 نقطة في الصدارة بشكل مؤقت لحين خوض بارتيزان مباراته ضد نوفي بيوجراد.

وظل نوفي بازار دون فوز للجولة الثالثة على التوالي في المركز الخامس برصيد 30 نقطة.

وفاز عمر فايد في اللقاء بـ 3 صراعات ثنائية من 5 و2 صراعات هوائية من أصل 2.

وارتكب خطأ وتحصل على خطأ لصالحه، وأرسل 38 تمريرة صحيحة من 45 بنسبة دقة 84%.

وأرسل 8 تمريرات طولية من 11 بشكل صحيح.