كلوب: يوجد سوء حظ مع الإصابات.. وهكذا تعاملنا مع عرضيات برينتفورد

يرى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن فريقه يعاني من سوء حظ مع الإصابات التي يتعرض لها لاعبيه.

وفاز ليفربول على برينتفورد بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما في الجولة 25 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدير الفني الألماني لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي عقب المباراة: "إنها مشاعر مختلطة، فقدنا كورتيس جونز وديوجو جوتا ولا نعرف مدى خطورة الأمر، لكن لا يبدو جيدا لأي منهما".

وتابع "بالتأكيد يوجد سوء حظ مع الإصابات، لسنا متأكدين مما إذا كان لدى داروين نونيز إصابة خطيرة أم لا، لكن شعر بشيء ما".

وأضاف "لكن ما فعله اللاعبين بعد 15 دقيقة كان استثنائيا ضد فريق تم تجهيزه لإزعاجك، لعبوا 18 عرضية داخل منطقة الجزاء، لذلك أنت بحاجة إلى الأطوال والحظ وحارس مرمى أيضا الذي لعب مباراة مذهلة".

وأنهى حديثه قائلا: "في الوقت الحالي الأمور جيدة ولدينا 57 نقطة وسنلعب مرة أخرى في غضون أيام قليلة، ولعبنا مباراة جيدة منذ لحظة معينة، سيطرنا على برينتفورد قدر الإمكان ونحن سعداء بذلك".

ليفربول رفع رصيده إلى 57 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الذي لعب مباراتين أقل.

فيما توقف رصيد برينتفورد عند 25 نقطة في المركز 14 بجدول الترتيب.

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