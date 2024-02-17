سجل وصنع و100%.. ماذا قدم صلاح أمام برينتفورد

سجل محمد صلاح هدفا وصنع آخر في مباراة ليفربول وبرينتفورد ليثبت جاهزيته التامة بعد غيابه الفترة الماضية بسبب الإصابة.

وشارك صلاح لأول مرة بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة مصر أمام غانا بكأس الأمم الإفريقية.

وفاز ليفربول على برينتفورد بنتيجة 4-1 ضمن الجولة 25 من المسابقة.

وسجل داروين نوينز وماك أليستر ومحمد صلاح وكودي جاكبو أهداف الريدز، فيما سجل إيفان توني هدف برينتفورد الوحيد.

ليفربول رفع رصيده إلى 57 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الذي لعب مباراتين أقل.

فيما توقف رصيد برينتفورد عند 25 نقطة في المركز 14 بجدول الترتيب.

أرقام تاريخية لصلاح

صلاح حل بديلا في الدقيقة 43 من زمن المباراة بعدما تعرض ديوجو جوتا للإصابة.

صلاح صنع الهدف الثاني للريدز ليرفع رصيده إلى 10 تمريرات حاسمة خلال الموسم الحالي (9 في الدوري الإنجليزي +1 في الدوري الأوروبي).

كما سجل صلاح الهدف الثالث لفريقه أمام برينتفورد ليصل إلى الهدف رقم 15 في الدوري ورقم 19 في جميع المسابقات بالموسم الحالي.

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عداد الأهداف لا يتوقف💪



بعد صناعة الثاني صلاح يسجل الثالث في مرمى برينتفورد ⚽#السبت_الكرويpic.twitter.com/UT3Cr6e3qO — FilGoal (@FilGoal) February 17, 2024

محمد صلاح سجل هدف وصنع آخر في 30 مباراة مختلفة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

صلاح بات خلف كل من واين روني (36)، تييري هنري (32) وآلان شيرر (31) فعلوا ذلك مرات أكثر في تاريخ المسابقة.

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الصناعة الأولى بعد الإصابة 👌



صلاح يصنع واليستر يسجل الثاني لـ ليفربول في مرمى برينتفورد ⚽pic.twitter.com/n1Gh0ip9fJ — FilGoal (@FilGoal) February 17, 2024

صلاح يتصدر قائمة أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف بالدوري الإنجليزي الممتاز (أهداف + تمريرات حاسمة) منذ أغسطس 2017:

محمد صلاح - 219

هاري كين – 169

سون هيونج مين - 148

كيفين دي بروين – 130

رحيم سترلينج – 129

ماذا قدم محمد صلاح أمام برينتفورد؟

دقائق اللعب: 46

لمس الكرة: 34

الأهداف: 1

التمريرات الحاسمة: 1

تسديدات على المرمى: 1

تسديدات خارج المرمى: 1

فرص خطيرة ضائعة: 1

دقة تمريرات: 21 من 21 بنسبة نجاح 100%

مراوغة ناجحة: 2 من 2 بنسبة 100%.