سجل وصنع و100%.. ماذا قدم صلاح أمام برينتفورد
السبت، 17 فبراير 2024 - 17:28
كتب : محمود حمدي
سجل محمد صلاح هدفا وصنع آخر في مباراة ليفربول وبرينتفورد ليثبت جاهزيته التامة بعد غيابه الفترة الماضية بسبب الإصابة.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
وشارك صلاح لأول مرة بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة مصر أمام غانا بكأس الأمم الإفريقية.
وفاز ليفربول على برينتفورد بنتيجة 4-1 ضمن الجولة 25 من المسابقة.
وسجل داروين نوينز وماك أليستر ومحمد صلاح وكودي جاكبو أهداف الريدز، فيما سجل إيفان توني هدف برينتفورد الوحيد.
ليفربول رفع رصيده إلى 57 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الذي لعب مباراتين أقل.
فيما توقف رصيد برينتفورد عند 25 نقطة في المركز 14 بجدول الترتيب.
أرقام تاريخية لصلاح
صلاح حل بديلا في الدقيقة 43 من زمن المباراة بعدما تعرض ديوجو جوتا للإصابة.
صلاح صنع الهدف الثاني للريدز ليرفع رصيده إلى 10 تمريرات حاسمة خلال الموسم الحالي (9 في الدوري الإنجليزي +1 في الدوري الأوروبي).
كما سجل صلاح الهدف الثالث لفريقه أمام برينتفورد ليصل إلى الهدف رقم 15 في الدوري ورقم 19 في جميع المسابقات بالموسم الحالي.
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عداد الأهداف لا يتوقف💪— FilGoal (@FilGoal) February 17, 2024
بعد صناعة الثاني صلاح يسجل الثالث في مرمى برينتفورد ⚽#السبت_الكرويpic.twitter.com/UT3Cr6e3qO
محمد صلاح سجل هدف وصنع آخر في 30 مباراة مختلفة في الدوري الإنجليزي الممتاز.
صلاح بات خلف كل من واين روني (36)، تييري هنري (32) وآلان شيرر (31) فعلوا ذلك مرات أكثر في تاريخ المسابقة.
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الصناعة الأولى بعد الإصابة 👌— FilGoal (@FilGoal) February 17, 2024
صلاح يصنع واليستر يسجل الثاني لـ ليفربول في مرمى برينتفورد ⚽pic.twitter.com/n1Gh0ip9fJ
صلاح يتصدر قائمة أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف بالدوري الإنجليزي الممتاز (أهداف + تمريرات حاسمة) منذ أغسطس 2017:
محمد صلاح - 219
هاري كين – 169
سون هيونج مين - 148
كيفين دي بروين – 130
رحيم سترلينج – 129
ماذا قدم محمد صلاح أمام برينتفورد؟
دقائق اللعب: 46
لمس الكرة: 34
الأهداف: 1
التمريرات الحاسمة: 1
تسديدات على المرمى: 1
تسديدات خارج المرمى: 1
فرص خطيرة ضائعة: 1
دقة تمريرات: 21 من 21 بنسبة نجاح 100%
مراوغة ناجحة: 2 من 2 بنسبة 100%.