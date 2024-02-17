سجل وصنع و100%.. ماذا قدم صلاح أمام برينتفورد

السبت، 17 فبراير 2024 - 17:28

كتب : محمود حمدي

محمد - صلاح

سجل محمد صلاح هدفا وصنع آخر في مباراة ليفربول وبرينتفورد ليثبت جاهزيته التامة بعد غيابه الفترة الماضية بسبب الإصابة.

وشارك صلاح لأول مرة بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة مصر أمام غانا بكأس الأمم الإفريقية.

وفاز ليفربول على برينتفورد بنتيجة 4-1 ضمن الجولة 25 من المسابقة.

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وسجل داروين نوينز وماك أليستر ومحمد صلاح وكودي جاكبو أهداف الريدز، فيما سجل إيفان توني هدف برينتفورد الوحيد.

ليفربول رفع رصيده إلى 57 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الذي لعب مباراتين أقل.

فيما توقف رصيد برينتفورد عند 25 نقطة في المركز 14 بجدول الترتيب.

أرقام تاريخية لصلاح

صلاح حل بديلا في الدقيقة 43 من زمن المباراة بعدما تعرض ديوجو جوتا للإصابة.

صلاح صنع الهدف الثاني للريدز ليرفع رصيده إلى 10 تمريرات حاسمة خلال الموسم الحالي (9 في الدوري الإنجليزي +1 في الدوري الأوروبي).

كما سجل صلاح الهدف الثالث لفريقه أمام برينتفورد ليصل إلى الهدف رقم 15 في الدوري ورقم 19 في جميع المسابقات بالموسم الحالي.

محمد صلاح سجل هدف وصنع آخر في 30 مباراة مختلفة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

صلاح بات خلف كل من واين روني (36)، تييري هنري (32) وآلان شيرر (31) فعلوا ذلك مرات أكثر في تاريخ المسابقة.

صلاح يتصدر قائمة أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف بالدوري الإنجليزي الممتاز (أهداف + تمريرات حاسمة) منذ أغسطس 2017:

محمد صلاح - 219

هاري كين – 169

سون هيونج مين - 148

كيفين دي بروين – 130

رحيم سترلينج – 129

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ماذا قدم محمد صلاح أمام برينتفورد؟

دقائق اللعب: 46

لمس الكرة: 34

الأهداف: 1

التمريرات الحاسمة: 1

تسديدات على المرمى: 1

تسديدات خارج المرمى: 1

فرص خطيرة ضائعة: 1

دقة تمريرات: 21 من 21 بنسبة نجاح 100%

مراوغة ناجحة: 2 من 2 بنسبة 100%.

محمد صلاح ليفربول بيرنتفورد
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