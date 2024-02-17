فوت ميركاتو: المدير الرياضي لباريس سان جيرمان قد يرافق مبابي إلى ريال مدريد

كشف سانتي أونا الصحفي بموقع فوت ميركانو عن إمكانية انضمام لويس وكامبوس المدير الرياضي لباريس سان جيرمان إلى ريال مدريد في الموسم المقبل.

وقال أونا إن اسم وكامبوس يتردد حاليا في مكاتب ريال مدريد كمدير رياضي محتمل.

وفقا للصحفي الإسباني فإن وكامبوس كان قريبا من التعاقد مع ريال مدريد منذ عامين ولكنه اختار تمديد تعاقده مع باريس سان جيرمان والذي يركز على عمله معه حتى نهاية الموسم على الأقل.

وكامبوس يد ينضم لريال مدريد بمرافقة كيليان مبابي والذي أشارت معظم الصحف العالمية عن إبلاغ باريس سان جيرمان برغبته في عدم الاستمرار مع الفريق بعد نهاية الموسم.

وأشارت التقارير إلى أن ريال مدريد قد اقترب من التوصل لاتفاق مع مبابي على الانضمام للفريق بداية من الموسم المقبل.

وينتهي تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم مع وجود بند في عقده يسمح بتمديده لموسم إضافي ولكنه يرفض تفعيله حتى الآن.