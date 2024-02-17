آس: دي زيربي هو الأقرب لخلافة تشافي في برشلونة

السبت، 17 فبراير 2024 - 15:51

كتب : FilGoal

روبرتو دي زيربي - مدرب برايتون

كشفت صحيفة آس الإسبانية عن إعجاب إدارة برشلونة بالمدرب روبيرتو دي زيربي مدرب برايتون.

وأشارت آس فإن خوان لابورتا رئيس النادي وديكو المدير الرياضي يران أنه الأفضل لخلافة تشافي هيرنانديز في تدريب الفريق.

وكيل أعمال دي زيربي اجتمع مع إدارة برشلونة لأكثر من 3 ساعات يوم الأرباء الماضي وتطرق الاجتماع للحديث عن إمكانية التعاقد مع المدرب.

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وفقا لآس فإن ديكو يرى أن دي زيربي يملك الحمض النووي لبرشلونة وسيكون هو المناسب لتدريب الفريق.

وكان تشافي قد أعلن رحيله عن تدريب برشلونة بنهاية الموسم الجاري ووفقا للتقارير فإن الإدارة قد تتجه لإقالته في حال ساءت النتائج بشكل أكبر وخرج من نابولي بدوري أبطال أوروبا.

ويتولى دي زيربي تدريب برايتون منذ الموسم الماضي.

الإيطالي صاحب الـ 44 عاما قاد برايتون في 72 مباراة وحقق خلالها الفوز في 34 مباراة وتعادل في 16 وخسر 22.

برشلونة روبيرتو دي زيربي
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