مؤتمر أنشيلوتي: أرى وأسمع ما يحدث حول مبابي ولكن

السبت، 17 فبراير 2024 - 15:11

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي

شدد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على أن فريقه لا يركز على أخبار اقتراب التعاقد مع كيليان مبابي.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

ريال مدريد

ويستعد ريال مدريد لمواجهة رايو فايكانو في الجولة الـ 25 من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "ملعب فايكانو دائما ما يكون معقدا والمباراة ستكون صعبة ضد فريق غير المدرب ولكن دوافعه قوية وسنحتاج لإظهار أفضل مستوى لنا لأنها لحظات مهمة بالموسم".

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وعند سؤاله عن إمكانية اقتراب مبابي من الانضمام لريال مدريد قال: "أرى وأسمع ما حدث وأعرف أن هذا هو موضوع اليوم ولكن بالنسبة لنا نركز على مباراة الغد ويجب أن نلعب بشكل جيد وننهي الموسم بشكل جيد".

وواصل "سأكون سعيدا بتدريب مبابي؟ أريد أن أنهى الموسم بشكل جيد وأن أتوج بالألقاب هذا ما نعمل من أجله حاليا ثم سيكون هناك الكثير لنفكر فيه بالموسم المقبل".

وتابع "تأثر غرفة خلع الملابس بالحديث عن مبابي؟ هل تراني متأثرا الآن أو حتى أشعر بالقلق؟ لا والمؤتمر المقبل سيكون مثل ذلك".

وعن اللعب بتشواميني كقلب دفاع قال: "عندما يعود ميليتاو وألابا وروديجير من الإصابة لن يكون هذا دوره، لقد تعاقدنا مع تشواميني كلاعب وسط وصحيح أنه يلعب بشكل مثالي في الدفاع ويتأقلم سريعا ولكن هذا يثبت ذكائه".

وشدد "تحدثت عن وضعية مودريتش كثيرا من قبل، هو لاعب اعتاد على المشاركة تقريبا في كل مباراة لذلك من الصعب عليه أن يجلس على دكة البدلاء وهذا شيء أحترمه ولكن أيضا هو يظهر احترافية كبيرة ويقاتل في التدريبات وهو متاح وقد يلعب في أي مباراة مقبلة بما فيها مباراة الغد".

وأضاف "سياسة النادي هي تمديد عقود اللاعبين كبار السن عام بعد عام وتحدثت مع مودريتش حول هذا الأمر منذ شهر وكل شيء هادئ بيننا".

وأردف "أردا جولير قد يلعب من البداية في أي مباراة لأن وضعيته البدنية جيدة وعليه فقط حاليا أن يقاتل ويتنافس مع زملائه في الفريق ولا شيء أكثر وعليه أن يتحلى بالصبر".

وأتم "من الجيد أن يلعب العديد من اللاعبين الجيدين بفريق واحد لأن الفريق يجب أن يحتوي على شيئين، الجودة والتوازن وإذا كنت قادرا على الجمع بينهما ستحقق النجاح".

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 61 نقطة وبفارق 5 نقاط عن جيرونا صاحب المركز الثاني.

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