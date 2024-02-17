الهزيمة الثانية.. خسارة كبيرة لمصر بسداسية من إيطاليا في كأس العالم للكرة الشاطئية

تعرض منتخب مصر لخسارة كبيرة من إيطاليا بستة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم للكرة الشاطئية.

سجل مصطفى صاصا هدفا مصر في المباراة ليصبح أول لاعب يسجل ثنائية في تاريخ منتخب مصر بالبطولة.

الفوز رفع رصيد إيطاليا للنقطة السادسة ليكون أول منتخب يتأهل للدور الثاني، بينما استمر منتخب مصر بدون نقاط.

تقدم منتخب إيطاليا في الدقيقة 4 من عمر المباراة بتسديدة قوية.

وتعادل صاصا لمصر في الدقيقة 1 بتسديدة خادعت الحارس.

وبعد أقل من دقيقة عاد منتخب إيطاليا للتقدم من جديد.

في الشوط الثاني سجل منتخب إيطاليا الهدف الثالث في الدقيقة 9.

وقلص صاصا الفارق لمصر في الدقيقة 7 من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 3 أضاف منتخب إيطاليا الهدف الرابع.

وفي الشوط الثالث أضاف لاعبو إيطاليا هدفين آخرين لتنتهي المباراة بسداسية.

ويلعب منتخب مصر مباراته الأخيرة بالمجموعات ضد الولايات المتحدة الأمريكية.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة إلى ربع نهائي البطولة المكونة من 16 فريقا.