انتظام ثنائي الزمالك المصاب في المران الجماعي

استأنف الزمالك مرانه اليومي صباح اليوم السبت على ملعب حلمي زامورا بمقر النادي في ميت عقبة.

وانتظم الثنائي أحمد حمدي وناصر منسي في المران الجماعي بشكل طبيعي بعد تعافيه من الإصابة.

ناصر منسي عانى من إصابة بكدمة في وجه القدم، بينما تعرض أحمد حمدي لإصابة في العضلة الضامة.

وواصل أحمد فتوح برنامجه التأهيلي داخل صالة الجيمانيزيوم تحت إشراف الجهاز الطبي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا.

وعقد جوزيه جوميز مدرب الزمالك جلسة مع اللاعبين المصابين وطبيب الفريق لمعرفة موقفهم من المشاركة خلال الفترة المقبلة وموعد عودتهم للتدريبات.

وألقى جوميز محاضرة على اللاعبين قبل بداية المران لتنفيذ عددا من الجمل الفنية خلاله.

ويستعد الزمالك لاستئناف الدوري بمواجهة الإسماعيلي يوم 19 فبراير على ملعب الإسماعيلية في الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الـ 13 في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة من 8 مباريات وبفارق الأهداف عن الإسماعيلي صاحب المركز الـ 14.