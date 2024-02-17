تشكيل ليفربول - ثلاثي هجومي أمام برينتفورد.. ومحمد صلاح احتياطي
السبت، 17 فبراير 2024 - 13:38
كتب : FilGoal
يتواجد محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول أمام برينتفورد.
وتعافى صلاح من الإصابة التى أجبرته على مغادرة معسكر منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا.
وأعلن يورجن كلوب مدرب ليفربول تشكيل فريقه لمواجهة برينتفورد بعد قليل.
ويلعب ليفربول ضد برينتفورد في الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويشهد تشكيل ليفربول استمرار غياب أليسون بيكير بسبب إصابة عضلية.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: كاويمين كاليهير.
الدفاع: كونور برادلي – إبراهيما كوناتي – فيرجل فان دايك – أندرو روبيرتسون.
الوسط: أليكسيس ماك أليستر – واتارو إندو – كورتس جونس.
الهجوم: ديوجو جوتا – داروين نونيز – لويس دياز.
ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أقل.
ويأتي برينتفورد في المركز الـ 14 برصيد 25 نقطة.