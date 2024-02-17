تشكيل ليفربول - ثلاثي هجومي أمام برينتفورد.. ومحمد صلاح احتياطي

مواعيد مباريات السبت 17 فبراير 2024 - مواجهات نارية في إنجلترا.. ومصر في الكرة الشاطئية

الـ 10 بالأربعة.. إنتر يسحق ساليرنيتانا ولا يفوت فرصة الابتعاد عن يوفنتوس

بعد عودة صلاح.. إصابة أليسون وغيابه عن مباراة ليفربول القادمة ضد برينتفورد

غضب من السؤال.. ودخول منافس جديد جميع ردود فعل قرار مبابي بالرحيل من سان جيرمان

مؤتمر تشافي عن قلقه بانتقال مبابي المحتمل لـ ريال مدريد.. والمدرب المستقبلي

مؤتمر جوارديولا: مباراة تشيلسي من الأصعب في الموسم.. وهذا موقف المصابين

بعد رفضه التجديد.. إنريكي يعلق على مستقبل مبابي

مؤتمر أرتيتا: يجب أن نكون في محادثات مع مبابي.. وهكذا تحسن تسجيلنا للأهداف