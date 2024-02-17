انتهت كأس العالم شاطئية - إيطاليا (6)-(2) مصر
السبت، 17 فبراير 2024 - 13:22
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة إيطاليا ضد مصر في كأس العالم للكرة الشاطئية.
لمتابعة المباراة مباشرة هنا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نهاية المباراة
ق1.27. هدف سادس لمنتخب إيطاليا بتسديدة بعيدة المدى.
ق11:42. هدف خامس لمنتخب إيطاليا.
الشوط الثالث
ق3:22 هدف رابع لمنتخب إيطاليا.
جوووووووول الثاني لمصر عن طريق مصطفى صاصا من ركلة جزااء.
ق7:46. بطاقة حمراء للاعب إيطاليا.
ق9:30. الهدف الثالث لإيطاليا.
الشوط الثاني
هدف التقدم من جديد لإيطاليا بعد أقل من دقيقة.
1:15. جووووووول أول لمنتخب مصر عن طريق مصطفى صاصا.
ق4:50. هدف أول لإيطاليا من تسديدة قوية.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
نرشح لكم
الهزيمة الثانية.. خسارة كبيرة لمصر بسداسية من إيطاليا في كأس العالم للكرة الشاطئية حسن شحاتة: شيكابالا "شتمني".. وتدخل حسام حسن "كبر" أزمة ميدو حسن شحاتة: مورينيو كان يحضر لمتابعة منتخب مصر.. وأبو تريكة رفض المشاركة في 2010 بركات: نأسف على الخروج المبكر.. وهذا سبب غياب حازم إمام عن مؤتمر التوأم حسام حسن يحضر نهائي كأس مصر في السعودية كرة شاطئية - بركلتي جزاء.. الإمارات تهزم مصر في كأس العالم وهدف تاريخي لـ حسام باولو منتخب مصر: لا نضع نتائج معسكر مارس في حسباننا.. وتلك أهمية المعسكر بالنسبة لنا انتهت كأس العالم شاطئية - الإمارات (2)-(1) مصر.. نهاية المباراة