انتهت كأس العالم شاطئية - إيطاليا (6)-(2) مصر

السبت، 17 فبراير 2024 - 13:22

كتب : FilGoal

منتخب مصر للكرة الشاطئية قبل لقاء الإمارات

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة إيطاليا ضد مصر في كأس العالم للكرة الشاطئية.

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نهاية المباراة

ق1.27. هدف سادس لمنتخب إيطاليا بتسديدة بعيدة المدى.

ق11:42. هدف خامس لمنتخب إيطاليا.

الشوط الثالث

ق3:22 هدف رابع لمنتخب إيطاليا.

جوووووووول الثاني لمصر عن طريق مصطفى صاصا من ركلة جزااء.

ق7:46. بطاقة حمراء للاعب إيطاليا.

ق9:30. الهدف الثالث لإيطاليا.

الشوط الثاني

هدف التقدم من جديد لإيطاليا بعد أقل من دقيقة.

1:15. جووووووول أول لمنتخب مصر عن طريق مصطفى صاصا.

ق4:50. هدف أول لإيطاليا من تسديدة قوية.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

مصر إيطاليا كأس العالم للكرة الشاطئية
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