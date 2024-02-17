حسن شحاتة: شيكابالا "شتمني".. وتدخل حسام حسن "كبر" أزمة ميدو

السبت، 17 فبراير 2024 - 13:09

كتب : FilGoal

ميدو - حسن شحاتة

كشف حسن شحاتة المدير الفني التاريخي لمنتخب مصر،أسباب عدم حصول محمود عبد الرازق شيكابالا على فرص كبيرة للمشاركة في مباريات المنتخب تحت قيادته.

وتولى حسن شحاتة تدريب منتخب مصر بين عامي 2004-2011، ونجح في التتويج بـ3 ألقاب متتالية لكأس أمم إفريقيا.

وقال حسن شحاتة عبر "إم بي سي" مصر: "لا توجد أي مشاكل مع شيكابالا، ولكنه كان لا يحب معسكرات المنتخب الطويلة".

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وأضاف "قلة مشاركات شيكابالا جاءت بسبب استقرار قوام المنتخب في هذا التوقيت ورغبته دائما في أن يكون النجم المفضل وهذا حقه".

وكشف "شيكابالا "شتمني" في مباراة المغرب الفاسي أثناء تبديله، رغم أننا كنا متقدمين في النتيجة وأردت تنشيط الفريق".

ونشبت أزمة بين حسن شحاتة وشيكابالا في عام 2012 خلال مواجهة إياب ثمن نهائي دوري أبطال إفريقيا وتحديدا في مباراة الزمالك والمغرب الفاسي.

ودخل شيكابالا في مشادة كلامية مع حسن شحاتة مدرب الزمالك آنذاك بعد قرار استبداله.

وعن أزمة أحمد حسام ميدو في 2006 أوضح "ميدو كان الاسم الأشهر في ذلك التوقيت، ما قاله عند تبديله كان طبيعيا ولكن تدخل حسام حسن لتهدئة ميدو "كبر" الأزمة وتم فهم الأمر بشكل خاطئ"

وتابع "لو كنت ظالما ما كان التوفيق لازم منتخب مصر. في اليوم التالي حضر ميدو وتم التصالح ولكن كان لابد من استبعاده خلال المباراة النهائية".

ودخل ميدو في مشادة كلامية مع حسن شحاتة خلال مواجهة السنغال بنصف نهائي كأس إفريقيا 2006 عقب استبداله ودخول عمرو زكي.

ونجح عمرو زكي في تسجيل هدف الفوز لمنتخب مصر أمام السنغال فور دخوله بضربة رأسية بعد عرضية محمد أبو تريكة.

وحمل منتخب مصر لقب البطولة عقب الفوز على كزت ديفوار بركلات الترجيح في المباراة النهائية.

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