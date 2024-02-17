سواريز: إنتر ميامي سيكون النادي الأخير في مسيرتي

السبت، 17 فبراير 2024 - 12:52

كتب : FilGoal

لويس سواريز - جريميو

شدد لويس سواريز لاعب إنتر ميامي إن فريقه الحالي سيكون الأخير خلال مسيرته.

لويس سواريز

النادي : إنتر ميامي

إنتر ميامي

وانتقل سواريز لإنتر ميامي خلال شهر يناير الماضي ليلعب مع الفريق بالموسم المقبل من الدوري الأمريكي.

وقال سواريز لإذاعة دي لوس الأورجويانية: "إنتر ميامي سيكون النادي الأخير في مسيرتي وعائلتي تعرف ذلك بالفعل، لم أحدد التاريخ بعد لكنها المحطة الأخيرة".

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وتابع "أنا جاهز لهذا التحدي الأخير ولكن هناك إرهاق حتمي وفي النهاية أريد أن أحظى بحياة جيدة في المستقبل".

عقد سواريز مع إنتر ميامي يمتد لموسم واحد فقط مع وجود بند التمديد لموسم إضافي.

ولعب سواريز في محطته الأخيرة مع فريق جريميو البرازيلي ومن قبله مع ناسيونال في أوروجاي.

صاحب الـ 37 عاما لعب مع جريميو في 53 مباراة وخلالها سجل 26 هدفا وصنع 17.

وسبق لسواريز أن لعب مع ليونيل ميسي وسيرخيو بوسكيتس وخوردي ألبا زملائه الحاليين في إنتر ميامي بنادي برشلونة في وقت سابق.

لويس سواريز إنتر ميامي الدوري الأمريكي
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