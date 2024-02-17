حسن شحاتة: مورينيو كان يحضر لمتابعة منتخب مصر.. وأبو تريكة رفض المشاركة في 2010

اعتبر حسن شحاتة المدير الفني التاريخي لمنتخب مصر، بطولة أمم إفريقيا 2008 بغانا الأفضل في مسيرته مع الفراعنة.

وحصل منتخب مصر على 3 بطولات إفريقية متتالية تحت قيادة حسن شحاتة (2006-2008-2010).

وقال حسن شحاتة عبر "إم بي سي مصر": "قدمنا رائع في كأس أمم إفريقيا 2008 بغانا. جوزيه مورينيو كان يحضر مباريات البطولة لمتابعة أداء منتخب مصر".

جوزيه مورينيو المدرب الأشهر في العالم آنذاك حرص على متابعة العديد من مباريات أمم إفريقيا 2008 بغانا.

وأضاف حسن شحاتة "مباراة كوت ديفوار في نصف النهائي كانت الأصعب نظرا لقوة المنافس. طالبت اللاعبين "بتنزيل رأس دروجبا" بعد احتفاله الشهير قبل مواجهتنا".

واحتفل ديديه ردروجبا نجم كوت ديفوار آنذاك بطريقة "الطاووس" الشهيرة خلال فوز منتخب بلاده على غينيا بخماسية في ربع النهائي.

منتخب مصر توُج باللقب حينها بالفوز في النهائي على الكاميرون بنتيجة 1-0 بفضل هدف محمد أبو تريكة.

وكشف شحاتة "طلبت من محمد أبو تريكة المشاركة في كأس إفريقيا 2010 لكنه رفض. اللاعب برر ذلك بأنه لا يريد التواجد على حساب لاعب آخر في القائمة يمكنه المشاركة وتقديم الإضافة".

وتعرض محمد أبو تريكة لإصابة حرمته من التواجد مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2010.

وواصل حسن شحاتة إنجازته مع الفراعنة وحقق اللقب في النسخة التالية بأنجولا عقب الفوز على غانا بهدف محمد ناجي جدو في المباراة النهائية.

وتعد كاس أمم إفريقيا 2010 هى النسخة الأخيرة التي توج بلقبها منتخب مصر، بينما حصل على الةصافة في 2017 و2021.